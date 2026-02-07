Ειδήσεις | Ελλάδα

Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ηλικίας 26, 24 και 23 ετών προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Σητείας, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 47χρονου άνδρα. Όπως έγινε γνωστό, μετά από καταγγελία, οι τρεις αλλοδαποί ενεργώντας για λογαριασμό έτερου ομοεθνή τους, προκάλεσαν από κοινού σωματικές βλάβες στον ημεδαπό, προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να αποδεσμεύσει εμπόρευμα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού εντολέα, το οποίο είχε δεσμευτεί λόγω οφειλών του προς τον παθόντα.

Τα τρία άτομα εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζι» από την ΑΑΔΕ για τα έργα της φορολογικής διοίκησης – Προσλαμβάνει ανεξάρτητο ελεγκτή για την παρακολούθηση των στόχων

Υποδομές: «Σήμα» στους κατασκευαστές για οδικά έργα στην Αττική (Πρότυπες Προτάσεις)

Η πράσινη μετάβαση απογειώνει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων: Ποιος θα πληρώσει τα 5 τρισ.

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider