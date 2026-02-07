Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια
Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές το οποίο προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.

Η ιταλική αστυνομία ερευνά την πιθανότητα σαμποτάζ μετά την καταστροφή καλωδίων ηλεκτροκίνησης σιδηροδρόμων στην Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια τρένων, σύμφωνα με δηλώσεις ενός αξιωματούχου.

Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές το οποίο προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζι» από την ΑΑΔΕ για τα έργα της φορολογικής διοίκησης – Προσλαμβάνει ανεξάρτητο ελεγκτή για την παρακολούθηση των στόχων

Υποδομές: «Σήμα» στους κατασκευαστές για οδικά έργα στην Αττική (Πρότυπες Προτάσεις)

Η πράσινη μετάβαση απογειώνει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων: Ποιος θα πληρώσει τα 5 τρισ.

tags:
Ιταλία
Σιδηρόδρομοι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider