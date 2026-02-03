Το Εθνικό Απολυτήριο στο προσκήνιο: Σύσκεψη υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου μία από τις μεταρρυθμίσεις - προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση.

Σε σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο θα προεδρεύσει σήμερα, Τρίτη, στις 12:00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, θέτοντας παράλληλα την αφετηρία των διαδικασιών για την έναρξη του εθνικού διαλόγου.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις μεταρρυθμίσεις - προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στην ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Έτσι, η ώρα του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο φαίνεται πως έχει φτάσει, με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να έχει προαναγγείλει, μάλιστα, την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2027-28, για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, την περασμένη Κυριακή, η κ. Ζαχαράκη είχε θέσει τον Φεβρουάριο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα εκκινήσει ο εθνικός διάλογος, ενώ είχε γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης, όπως είχε δηλώσει, είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, «με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση».

Πιο συγκεκριμένα, για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κ. Ζαχαράκη είχε αναφέρει ότι η πρόταση του υπουργείου θα στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις.

Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής: