S&P Global: Σε υψηλό 5 μηνών η ελληνική μεταποίηση τον Ιανουάριο

Στις 54,2 μονάδες έκλεισε τον Ιανουάριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI) καταγράφοντας τιμή υψηλότερη από τις 52,9 μονάδες του Δεκεμβρίου 2025 και υποδεικνύοντας την εντονότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με έρευνα της S&P Global, στη συνολική ανάπτυξη συνέβαλε η ταχύτερη αύξηση των επιπέδων παραγωγής που έχει καταγραφεί στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων κατασκευαστών σε διάστημα πέντε μηνών, τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με αναφορές, η αύξηση της παραγωγής υποστηρίχθηκε από τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και την αύξηση των νέων παραγγελιών.

Τα στοιχεία του πρώτου μήνα του 2026 υπέδειξαν άνοδο των νέων εργασιών με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο. Οι κατασκευαστές ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνας ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των πελατών προκάλεσε τη συνεχιζόμενη αύξηση των νέων πωλήσεων, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό βελτιώθηκε επίσης ελαφρώς, λόγω της τόνωσης των πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, οι λειτουργικές δαπάνες των εταιρειών του ελληνικού τομέα μεταποίησης αυξήθηκαν σε αισθητό βαθμό τον Ιανουάριο. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα και ήταν ο δριμύτερος από τον Μάρτιο του 2025. Μέλη του πάνελ που συμμετείχαν στην έρευνα τόνισαν ότι η αύξηση ήταν αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών των μετάλλων σε συνδυασμό με τις αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς.

Παράλληλα, οι βελτιωμένες συνθήκες ζήτησης έδωσαν στις εταιρείες τη δυνατότητα να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες, μέσω της ταχύτερης αύξησης των τιμών πώλησης στις αρχές του έτους.

Η έντονη αύξηση των χρεώσεων εκροών ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο και αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της έρευνας.

Σε αντιστοιχία με την περαιτέρω άνοδο των νέων παραγγελιών, οι εταιρείες αύξησαν και πάλι τον αριθμό των εργαζομένων τον Ιανουάριο.

Τα επίπεδα απασχόλησης αυξάνονται κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο του 2024. Παρότι ασθενέστερος, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν σε γενικές γραμμές ισχυρός. Η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα έδωσε στις εταιρείες τη δυνατότητα να μειώσουν και πάλι τις αδιεκπεραίωτες εργασίες στις αρχές του έτους. Ωστόσο, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν οριακός και ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο εννέα μηνών συνεχούς μείωσης, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων παραγωγής.

Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, οι διαμαρτυρίες των αγροτών και ο αποκλεισμός των εθνικών οδών, παράλληλα με τις διεθνείς προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, οδήγησαν σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης των εισροών στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων κατασκευαστών, τον Ιανουάριο.

Η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2024, καθώς οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων οδήγησαν στη μείωση των αποθεμάτων. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν τα αποθέματά τους για να καλύψουν τις απαιτήσεις των νέων παραγγελιών, καθώς τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Η μείωση καταγράφηκε παρά την έντονη και συνεχιζόμενη αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας.

Τέλος, οι Έλληνες κατασκευαστές ήταν αισιόδοξοι για την αύξηση της παραγωγής καθώς προχωρούμε στο 2026. Τα επίπεδα αισιοδοξίας ήταν τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2025 και ήταν εντονότερα από τον μέσο όρο της έρευνας. Το αισιόδοξο κλίμα ήταν αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας, της προγραμματισμένης ανάπτυξης προϊόντων, της κυκλοφορίας νέων προϊόντων και των ελπίδων για συνεχιζόμενη αύξηση των νέων παραγγελιών.