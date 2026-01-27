Οι νέοι ΚΑΔ επηρεάζουν τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα των επιχειρήσεων. «Καμπανάκι» για ασυμφωνίες σε δηλώσεις και myDATA.

«Αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους» για τις νέες φορολογικές δηλώσεις «βλέπουν» οι λογιστές λόγω της επικαιροποίησης των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026, λίγο πριν η ΑΑΔΕ ανοίξει, τις ηλεκτρονικές πύλες της πλατφόρμας για την υποβολή των φετινών φορο-δηλώσεων.

Η αλλαγή στους ΚΑΔ αφορά περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις και συνδέεται με την προσαρμογή στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι λογιστές επισημαίνουν ότι, η αναθεώρηση των ΚΑΔ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων ενδέχεται να επηρεάσει τη συνοχή μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των οικονομικών στοιχείων της χρήσης που κλείνει, με πιθανές συνέπειες τόσο στη φορολογική όσο και στη λογιστική εικόνα των επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αλλαγές ή προσθήκες ΚΑΔ, απαιτείται πρόσθετος έλεγχος για τη συσχέτιση εσόδων και εξόδων με τους νέους κωδικούς. Η ανάγκη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθωτικών παρεμβάσεων, ιδίως όταν τα οικονομικά δεδομένα έχουν ήδη αποτυπωθεί σε άλλα συστήματα.

Ασυμφωνίες

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό κριτήριο ταξινόμησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τυχόν ασυμφωνίες με στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο myDATA, στις δηλώσεις ΦΠΑ ή στους παρακρατούμενους φόρους ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετους ελέγχους ή καθυστερήσεις.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται έμμεσες επιπτώσεις σε εργατοασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και στη δυνατότητα πρόσβασης σε φορολογικά κίνητρα, απαλλαγές ή προγράμματα ενίσχυσης, εφόσον από την επικαιροποίηση προκύπτει διαφοροποίηση του κύριου αντικειμένου της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να τεθεί ζήτημα υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν, τέλος, ότι η υλοποίηση της διαδικασίας εντός Μαρτίου συμπίπτει με περίοδο αυξημένου φόρτου για τα λογιστικά γραφεία. Η συγκυρία αυτή καθιστά αναγκαίο τον στενό συντονισμό επιχειρήσεων και λογιστών, ώστε να περιοριστούν τα περιθώρια λαθών και καθυστερήσεων.

Οι αλλαγές στους ΚΑΔ

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ , Γιώργου Πιτσιλή:

1. Η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων.

2. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο.

3. Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1η Μαρτίου 2026 θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία.

4. Οι ΚΑΔ 1997 που δεν αντικαταστάθηκαν σε ΚΑΔ 2008, θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ.

5. Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους,

- κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα σύμφωνα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης,

- διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού» έως την 01 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

6. Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ., η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

7. Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου» στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

8. Οι ΚΑΔ 2008 παραμένουν σε ισχύ έως και την 28 Φεβρουαρίου 2026.

9. Η διαδικασία αντιστοίχισης θα ξεκινήσει από την 01 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί το α’ δεκαήμερο Μαρτίου 2026.

10. Οι νέοι ΚΑΔ αντικαθιστούν πλήρως τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

11. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 01.03.2026 και αφορούν αναδρομικές μεταβολές ΚΑΔ μέχρι και 28.02.2026 αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου». Κατά την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.