ΑΣΕΠ: Σε 16.739 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων το 2026

Σε 16.739 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων από το ΑΣΕΠ το 2026, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής Θανάσης Παπαϊωάννου, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και του σχεδιασμού της νέας χρονιάς.

Πρώτη προτεραιότητα για το ΑΣΕΠ, όπως τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου είναι η έκδοση τον Φεβρουάριο των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2024 για 2.213 θέσεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Από τις προκηρύξεις του νέου έτους οι 6.290 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου θα προέλθουν από τη δεξαμενή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025 και συγκεκριμένα το Πάσχα θα εκδοθεί η προκήρυξη για 2.700 θέσεις ΤΕ και σε μεταγενέστερο χρόνο οι προκηρύξεις για περίπου 3.500 θέσεις ΠΕ και 90 για ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Τα οριστικά αποτελέσματα των θέσεων ΤΕ εκτιμάται ότι θα εκδοθούν έπειτα από έξι μήνες και των θέσεων ΠΕ σε 8-9 μήνες.

Σε ό,τι αφορά τις προκηρύξεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, προγραμματίζονται οι προκηρύξεις για συνολικά 3.806 θέσεις στην Υγεία και άλλες 6.643 σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα καλυφθούν με τρεις προκηρύξεις. Η πρώτη θα αφορά 510 θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ και θα εκδοθεί τέλη Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου. Η δεύτερη για 1.696 θέσεις ΤΕ και ΔΕ και η τρίτη για 1.600 θέσεις νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Από τις υπόλοιπες θέσεις με σειρά προτεραιότητας, προγραμματίζεται για μετά το Πάσχα η προκήρυξη για 1.800 θέσεις ΑμεΑ όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, 1.700 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 2.500 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον αναμένεται η προκήρυξη για 43 θέσεις κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ προγραμματίζεται και προκήρυξη για 600 θέσεις σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία για κλάδους μη ενταγμένους στον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (π.χ. νοσηλευτές).

Ερωτηθείς για τον επόμενο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι θα διεξαχθεί το 2027, θα είναι ηλεκτρονικός όπως και ο τελευταίος, ενώ η τράπεζα θεμάτων θα διευρυνθεί και οι ερωτήσεις από 1.200 θα αυξηθούν σε 1.800.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ