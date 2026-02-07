Bitcoin και υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές γεννούν ανησυχίες στους επενδυτές

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, είναι πιθανό αυτή η κατάσταση να διαρκέσει για κάποιο διάστημα.

Το Bitcoin ενδέχεται να υποχωρήσει περαιτέρω μετά τη διαγραφή όλων των κερδών του από την ημέρα εκλογής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναμένεται ότι η ρευστότητα θα παραμείνει περιορισμένη στο άμεσο μέλλον.

Η πτώση του Bitcoin, μαζί με τις τιμές άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπίπτει με τις ανησυχίες των επενδυτών για υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές και την αβέβαιη πορεία των μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters.

«Αυτή η συρρίκνωση βρίσκεται σε εξέλιξη για αρκετούς μήνες και συνεχίζεται, υποδηλώνοντας ότι είναι πιθανό να διαρκέσει για κάποιο διάστημα», δήλωσε ο Τόμας Προμπστ, αναλυτής έρευνας στον πάροχο δεδομένων κρυπτονομισμάτων Kaiko.

«Η μειωμένη ρευστότητα μεταφράζεται σε πιο έντονες και απρόβλεπτες κινήσεις τιμών», πρόσθεσε.

Τα πολύτιμα μέταλλα και τα κρυπτονομίσματα πωλήθηκαν έντονα στις 30 Ιανουαρίου, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο Κέβιν Οουορς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed, λόγω προσδοκιών ότι θα μπορούσε να μειώσει τον ισολογισμό της Fed, μειώνοντας τη ζήτηση για Bitcoin. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έκτοτε παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, πέφτοντας μέχρι και 20% την Πέμπτη πριν ανακάμψουν την Παρασκευή.

Οι κινήσεις αυτές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων εντός του έτους. Το τέλος της χρονιάς αποδείχθηκε ταραχώδες: τον Οκτώβριο καταγράφηκε επίσης το μεγαλύτερο γεγονός «εκκαθάρισης» κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, μετά την ανακοίνωση νέων δασμών στις κινεζικές εισαγωγές από τον Τραμπ, εξαφανίζοντας ρευστότητα που δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως.

«Το flash crash το φθινόπωρο ήταν σαν μια καρφίτσα που σκίρτησε τη φούσκα της μόχλευσης», δήλωσε ο Ντένι Γκαλίντο, στρατηγικός επενδύσεων στη Morgan Stanley Wealth Management.

Η φιλική στάση της διοίκησης Τραμπ απέναντι στα κρυπτονομίσματα έδωσε πέρσι μεγάλη ώθηση στο Bitcoin, στέλνοντάς το σε ιστορικό υψηλό πάνω από 125.000 δολάρια τον Οκτώβριο. Παρ’ όλα αυτά, η εισαγωγή πολιτικών υπέρ των κρυπτονομισμάτων από τον Τραμπ το 2025 δεν έχει ανακόψει τις πρόσφατες πτώσεις τιμών.

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 61.000 δολάρια την Πέμπτη, το χαμηλότερο επίπεδο από έναν μήνα πριν τις εκλογές του Τραμπ, ανακάμπτοντας στην συνέχεια σε τιμή πέριξ τω 70.000 δολαρίων, αλλά με έντονη μεταβλητότητα.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι το χειρότερο μπορεί να έχει ήδη περάσει.

«Υπάρχουν αρκετοί δείκτες που υποδηλώνουν ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε έναν πάτο, αν δεν τον έχουμε ήδη φτάσει», δήλωσε ο Τζέιμς Μπάτερφιλ, επικεφαλής έρευνας στη διαχειρίστρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων CoinShares, προσθέτοντας ότι κάποιοι επενδυτές ενδέχεται να επιλέξουν να αγοράσουν στη βουτιά της τιμής. Οι πωλήσεις από τις λεγόμενες «φάλαινες» - άτομα ή οντότητες που κατέχουν 10.000 ή περισσότερα Bitcoin - έχουν αρχίσει να επιβραδύνονται, είπε.

«Πιστεύω ότι πολλοί επενδυτές βλέπουν αυτή την κατάσταση περισσότερο ως ευκαιρία, παρά ως λόγο να τρέξουν μακριά», πρόσθεσε.

Μειωμένη ρευστότητα

Το μέσο βάθος αγοράς 1% του Bitcoin - μέτρο της ικανότητας του κρυπτονομίσματος να απορροφά συναλλαγές χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις τιμών - ήταν πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια το 2025, αλλά έπεσε γύρω στα 6 εκατομμύρια μετά τις 10 Οκτωβρίου και σήμερα βρίσκεται περίπου στα 5 εκατομμύρια, δήλωσε ο Προμπστ.

Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα Bitcoin που είναι διαθέσιμη για διαπραγμάτευση κοντά στην τρέχουσα τιμή συρρικνώνεται, έτσι ακόμη και σχετικά μικρές εντολές προκαλούν τώρα μεγαλύτερες κινήσεις από ό,τι πριν από το crash του Οκτωβρίου.

«Η τάση στη ρευστότητα είναι πραγματικά ανησυχητική», είπε ο Προμπστ.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά προετοιμάζονται για περισσότερη μεταβλητότητα στο άμεσο μέλλον, δήλωσε ο Άντριου Μος, επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Jefferies.

«Βλέπουμε λίγους ανοδικούς δείκτες που να υποδηλώνουν ότι μπορεί να πλησιάζουμε τον πάτο», είπε.

Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν μικρό μέρος των παγκόσμιων αγορών, αλλά τα σημεία διασταύρωσης μεταξύ του κόσμου των κρυπτονομισμάτων και της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής αγοράς - συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων stablecoin, των μετοχών που σχετίζονται με crypto και της έκθεσης των τραπεζών σε crypto - έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Το Bitcoin έχει γίνει πιο στενά συσχετισμένο με τις μετοχές σε περιόδους αγοραστικής πίεσης, καθιστώντας το πιο ευαίσθητο σε μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, είπε ο Προμπστ.

Οι παγκόσμιοι δείκτες μετοχών ανέβηκαν την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν σταδιακά στις τεχνολογικές μετοχές των ΗΠΑ μετά από ένα μαζικό selloff τις τρεις προηγούμενες συνεδρίες. Οι προηγούμενες πτώσεις πυροδοτήθηκαν από ανησυχίες γύρω από τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.

Το Bitcoin ανέβηκε πάνω από 10% ξεπερνώντας το κρίσιμο επίπεδο των 70.000 δολαρίων.

Η «επίδραση Τραμπ»

Το Bitcoin εκτοξεύτηκε μετά την εκλογή του Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024, καθώς οι επενδυτές προέβλεπαν ότι η κυβέρνησή του θα αναμορφώσει την πολιτική για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρώσει ορισμένες προεκλογικές υποσχέσεις, όπως η δημιουργία στρατηγικού αποθέματος Bitcoin.

Ο ίδιος ο Τραμπ εμπλέκεται σε πολυάριθμα crypto projects, συμπεριλαμβανομένου ενός ομώνυμου meme coin και της επιχείρησης World Liberty Financial, που ηγείται η οικογένειά του.

Η διοίκηση κινήθηκε γρήγορα για να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο αίτημα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, επιβάλλοντας νέο καθεστώς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και περνώντας νόμο για τη ρύθμιση των stablecoins συνδεδεμένων με το δολάριο. Αλλά δεν είναι άμεσα σαφές ποιες άλλες φιλο-crypto πρωτοβουλίες μπορεί να έρθουν.

Το Bitcoin ειδικότερα ενισχύθηκε από την προεκλογική δέσμευση του Τραμπ να δημιουργήσει εθνικό απόθεμα Bitcoin. Παρότι ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία αποθέματος Bitcoin από τα κρυπτονομίσματα που έχει κατασχέσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει μαζικές αγορές Bitcoin, είπε ο Γκαλίντο.

«Δημιουργήθηκε, αλλά ίσως δεν ήταν αυτή η «μεγάλη στιγμή» που κάποιοι περίμεναν πριν από την ορκωμοσία», πρόσθεσε.

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images