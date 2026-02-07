ΑΠΘ: Δεν δόθηκε άδεια για πάρτι - Εισήλθαν εξτρεμιστικά στοιχεία

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια, αναφέρει ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ