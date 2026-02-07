Εστίαση: Εναλλακτικούς τρόπους αύξησης τζίρου και μεριδίων αναζητούν οι επιχειρήσεις

Νέα… ήθη κι έθιμα στην καθημερινή τους λειτουργία υιοθετούν σταδιακά ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.

υιοθετούν σταδιακά ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, εφαρμόζοντας πρωτοποριακά concepts, προκειμένου να προσαρμοστούν στη σύγχρονη πραγματικότητα και να διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των αναγκών των καταναλωτών και των υποχρεώσεων των καταστημάτων.

Με τον χώρο της εστίασης να βρίσκεται αντιμέτωπος με πληθώρα προκλήσεων, καθώς τα υψηλά λειτουργικά κόστη και οι φορολογικές υποχρεώσεις βαραίνουν τους επιχειρηματίες όλο και πιο έντονα, αναζητούνται «σανίδες» σωτηρίας και εναλλακτικές δράσεις προσέλκυσης πελατών, με στόχο την αύξηση των τζίρων και την πολυπόθητη ανάσα στα ταμεία τους.

Ωστόσο, κάθε εναλλακτικός τρόπος τόνωσης της κατανάλωσης θα πρέπει να απαντά και στις επιταγές του μέλλοντος, ενσωματώνοντας σύγχρονες τάσεις που αφορούν στις καταναλωτικές συνήθειες των νεότερων κυρίως ηλικιών σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο τοπίο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου δίνουν ήδη ραντεβού… με το αύριο, γνωρίζοντας καλά πως όποιος δεν ακολουθήσει, είναι βέβαιο πως θα μείνει πίσω στην κούρσα της ανάπτυξης.

Η Gen Z (Γενιά Z), η δημογραφική ομάδα που γεννήθηκε περίπου από το 1997 έως το 2012 υιοθετεί σύγχρονους τρόπους διασκέδασης, χωρίς πολύ ξενύχτι και με λιγότερο αλκοόλ. Η πρώτη γενιά που μεγαλώνει πλήρως μέσα στην ψηφιακή εποχή και υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση σε πολλές εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής, συνδέεται διαφορετικά με τους τρόπους διασκέδασης.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από μελέτες της βρετανικής εταιρείας ερευνών IWSR που παρακολουθεί τη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών σε περισσότερες από 160 χώρες στον κόσμο, η Gen Z χαρακτηρίζεται και ως η πιο πιθανή ηλικιακή ομάδα που μπορεί να αποφασίσει ακόμη και την προσωρινή διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ.

Party μέρα μεσημέρι με κρουασάν και low alcohol ποτά

Την ώρα που η οικονομική ανασφάλεια των τελευταίων ετών αποθαρρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά από μεγάλα έξοδα… διασκέδασης και στρέφει το καταναλωτικό κοινό στην οικιακή κατανάλωση, οι επιχειρηματίες του χώρου ποντάρουν σε αρκετές πρωτοποριακές ιδέες. Μια από αυτές είναι η διοργάνωση των bakery house parties!

Φούρνοι και bakeries της νέας εποχής διοργανώνουν πάρτι στο χώρο τους σε ώρες μεσημεριανές ή απογευματινές, προσφέροντας μουσική, ζεστά αρτοποιήματα και ποτά χαμηλής περιεκτικότητας αλκοόλ.

Πρόκειται για μια νέα τάση στον κλάδο της εστίασης που συναντάται σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις και επισήμως έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Αθήνα.

«Ξεκινήσαμε τα bakery house parties πριν από έναν περίπου χρόνο όταν αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει έναν κενό στην αγορά όσον αφορά στη διασκέδαση νωρίς. Ο κόσμος το έχει ανάγκη και υπάρχει απήχηση», εξηγεί, μιλώντας στο insider.gr, ο Γιώργος Σταματελόπουλος, manager στο Neropistolo, έναν new age bakery στην οδό Βουλής στο κέντρο της Αθήνας.

«Είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάσαμε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης. Ο φούρνος έχει και άδεια για μουσική, κάτι που από νωρίς είχαμε προβλέψει. Έχουμε κάνει περίπου 6-8 πάρτι, με πολλά ζεστά αρτοποιήματα και ποτά χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Τα πάρτι γίνονται συνήθως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής», τονίζει επίσης.

Η δυναμική του κλάδου της εστίασης στην Ελλάδα

Όπως προκύπτει από την τελευταία πανελλαδική έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Kapa Research, με τη χρηματοδότηση της Coca-Cola στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Waste HORECA, η επίσκεψη σε χώρους εστίασης παραμένει αρκετά διαδομένη στη χώρα μας, παρά την αύξηση του κόστους ζωής, με περίπου μισό πληθυσμό να επισκέπτεται τακτικά και δη τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ένα κατάστημα εστίασης.

Ειδικότερα, ένα ποσοστό 15,2% επισκέπτεται χώρους εστίασης καθημερινά, ενώ ένα 32,8% τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, όπερ σημαίνει ότι ποσοστό περίπου 48% επισκέπτεται χώρους εστίασης τουλάχιστον εβδομαδιαίως, ενώ το υπόλοιπο 52% επισκέπτεται λιγότερο συχνά, ήτοι μήνα ή σπανιότερα.

Η δύσκολη… επόμενη μέρα για τα καταστήματα εστίασης

«Ο βασικός μας προβληματισμός για την επόμενη μέρα είναι ένας: πώς θα κατορθώσουν οι επιχειρήσεις εστίασης να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις», διερωτάται παράγοντας με γνώση των προβλημάτων της αγοράς.

«Τα καταστήματα εστίασης μπορεί να φαίνονται γεμάτα, αλλά οι καταναλωτές είναι εξαιρετικά συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Ο κόσμος δεν ξοδεύει τα χρήματα που ξόδευε παλαιότερα και η μέση απόδειξη είναι μειωμένη», σημειώνει, την ίδια στιγμή, έτερος παράγοντας της αγοράς.

Την ίδια ώρα, οι προκλήσεις που ταλανίζουν τον κλάδο καλά κρατούν, θέτοντας σε κίνδυνο έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Οι τιμές βασικών πρώτων υλών έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα (καφές, κακάο κ.α.), ο προβληματισμός για την πορεία των τιμών ενέργειας παραμένει, το μισθολογικό κόστος αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για τις επιχειρήσεις, την ώρα μάλιστα που η έλλειψη προσωπικού συνιστά ένα μεγάλο «αγκάθι» για τον χώρο.