Συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στην άσκηση «Spears of Victory 26»

Η άσκηση έλαβε τόπο στη Σαουδική Αραβία.

Ή Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε, από 18 Ιανουαρίου έως και 5 Φεβρουαρίου, στην πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «Spears of Victory 26», με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Rafale και ανάλογο προσωπικό της 332 Μοίρας, από την 114 Πτέρυγα Μάχης, το οποίο μεταφέρθηκε με αεροσκάφη C-130, όπου μεταστάθμευσε στην αεροπορική βάση King Abdulaziz, στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, εκτελέσθηκαν αποστολές οι οποίες κάλυψαν όλο το εύρος των αεροπορικών επιχειρήσεων, ημέρα και νύχτα, σε περιβάλλον αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών, με σκοπό την επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.

Η άσκηση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το Air War Center της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, είναι τύπου LIVEX (Live Exercise) και συμμετείχαν εκτός της Ελλάδας, η Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη F-15, EF-2000 και Tornado, η Γαλλία με Rafale, η Ιταλία με EF-2000, η Ιορδανία με F-16, το Πακιστάν με F-16, το Ηνωμένο Βασίλειο με EF-2000, το Κατάρ με ΕF-2000, το Μπαχρέιν με UH-60 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με F-16, ενώ η Μαλαισία, το Μαρόκο, το Μπαγκλαντές, το Ομάν και η Τουρκία συμμετείχαν με παρατηρητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ