ΗΠΑ - Ινδία: Αποκάλυψαν το προσωρινό πλαίσιο εμπορίου για ευρύτερη συμφωνία

Ουάσιγκτον και Νέο Δελχί στοχεύουν να υπογράψουν επίσημη εμπορική συμφωνία τον Μάρτιο, μετά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις των ινδικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία ήρθαν πιο κοντά σε μια εμπορική συμφωνία, δημοσιοποιώντας ένα ενδιάμεσο πλαίσιο που θα μειώσει τους δασμούς, θα αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές σχέσεις και θα εμβαθύνει την οικονομική συνεργασία, καθώς και οι δύο χώρες επιδιώκουν την αναδιάταξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Όπως αναφέρει το Reuters, το πλαίσιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση για διαπραγματεύσεις με στόχο μια ευρύτερη διμερή εμπορική συμφωνία, ανέφεραν οι δύο κυβερνήσεις σε κοινή ανακοίνωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με εκτελεστικό διάταγμα, κατάργησε τον πρόσθετο δασμό 25% που είχε επιβληθεί στα ινδικά προϊόντα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, αφού το Νέο Δελχί «δεσμεύτηκε να σταματήσει άμεσα ή έμμεσα τις εισαγωγές» ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το διάταγμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρακολουθούν την κατάσταση και θα εισηγηθούν την επαναφορά του δασμού εάν η Ινδία επανεκκινήσει την προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία, καθώς η Ουάσιγκτον διατηρεί την πίεση προς την Ινδία να περιορίσει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα.

Η κοινή δήλωση Ινδίας–ΗΠΑ δεν ανέφερε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, ούτε κάποια επίσημη δέσμευση της χώρας που να επιβεβαιώνει αυτή την κίνηση.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα συμφωνία με την Ινδία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18% από 50%, με αντάλλαγμα τη διακοπή των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία και τη μείωση των εμπορικών φραγμών.

Το ήμισυ του συντελεστή 50% είχε επιβληθεί ξεχωριστά από τον Τραμπ ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, τις οποίες, όπως είπε, τροφοδοτούσαν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία. Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή, με το οποίο ανακάλεσε αυτό το ποσοστό 25%, αφού η Ινδία συμφώνησε αυτή την εβδομάδα να μετατοπίσει τις αγορές πετρελαίου της προς τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, η ανακοίνωση ανέφερε ότι το Νέο Δελχί αντιστάθηκε στις πιέσεις της Ουάσιγκτον για ευρεία άνοιγμα της αγροτικής του αγοράς.

Ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Πιγιούς Γκόγιαλ δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει τα συμφέροντα των αγροτών και τα αγροτικά εισοδήματα, «προστατεύοντας πλήρως τα ευαίσθητα αγροτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα».

Οι εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων αγροτικών προϊόντων δεν θα επιτραπούν άμεσα, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη συμφωνία, ενώ φρούτα όπως τα μήλα θα επιτραπούν στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης, είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Για το ρωσικό πετρέλαιο, ο Γκόγιαλ αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι θα απαντήσει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ωστόσο, το αντιπολιτευόμενο Κόμμα του Κογκρέσου στην Ινδία δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία συνήφθη με όρους των ΗΠΑ και πλήττει αγρότες και εμπόρους, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «πλήρη παράδοση» των εθνικών συμφερόντων.

Οι νέες λεπτομέρειες για τις μειώσεις των δασμών

Η κοινή δήλωση της Παρασκευής παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σε σύγκριση με τα αρχικά περιγράμματα της εμπορικής συμφωνίας που είχε αποκαλύψει ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Επιβεβαιώνει ότι η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας 500 δισ. δολαρίων σε βάθος πενταετίας, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, οπτάνθρακα, αεροσκαφών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, πολύτιμων μετάλλων και τεχνολογικών προϊόντων. Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs), που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλα αγαθά που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων.

Αναφέρει επίσης ότι η Ινδία θα καταργήσει ή θα μειώσει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, όπως αποξηραμένα υποπροϊόντα αποστακτηρίων και κόκκινο σόργο για ζωοτροφές, ξηρούς καρπούς, φρέσκα και επεξεργασμένα φρούτα, σογιέλαιο, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά.

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον δασμό 18%

Ωστόσο, η συμφωνία προβλέπει την επιβολή δασμού 18% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κλωστοϋφαντουργικών και ενδυμάτων, δερμάτινων προϊόντων και υποδημάτων, πλαστικών και καουτσούκ, οργανικών χημικών, ειδών οικιακής διακόσμησης, χειροτεχνικών προϊόντων και ορισμένων μηχανημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ινδία θα λάβει την ίδια δασμολογική ελάφρυνση που έχει χορηγηθεί σε άλλες συμμαχικές χώρες που έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ για ορισμένα αεροσκάφη και ανταλλακτικά, ενώ θα της δοθεί και ποσόστωση για εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων που θα υπόκεινται σε χαμηλότερο δασμό.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας της κυβέρνησης Τραμπ για τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους, «η Ινδία θα λάβει αποτελέσματα με βάση τις διαπραγματεύσεις, όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα και τα συστατικά τους», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Γκόγιαλ χαιρέτισε το πλαίσιο της συμφωνίας, λέγοντας ότι ανοίγει για τους Ινδούς εξαγωγείς μια αγορά αξίας 30 τρισ. δολαρίων - το ετήσιο ΑΕΠ των ΗΠΑ - ιδίως για αγρότες, αλιείς και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Γκόγιαλ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον και το Νέο Δελχί στοχεύουν να υπογράψουν επίσημη εμπορική συμφωνία τον Μάρτιο, μετά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις των ινδικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα.

Αποδοχή των αμερικανικών πρότυπων

Η Ινδία συμφώνησε επίσης να αντιμετωπίσει μακροχρόνια μη δασμολογικά εμπόδια στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών συσκευών και εξοπλισμού επικοινωνιών, με διαπραγματεύσεις που θα ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών για μια συμφωνία αποδοχής αμερικανικών ή διεθνών προτύπων ασφάλειας και αδειοδότησης για τις εισαγωγές προϊόντων.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι προτίθενται να εξετάσουν τα αιτήματα της Ινδίας για χαμηλότερους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο πλαίσιο περαιτέρω διαπραγματεύσεων της διμερούς εμπορικής συμφωνίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές ευαίσθητων τεχνολογιών και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση «μη αγοραίων πολιτικών τρίτων μερών», μια αναφορά στην Κίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να καταλήξουν σε μια πλήρη εμπορική συμφωνία, με διαφωνίες που αφορούν τη γεωργία, το ψηφιακό εμπόριο, τις ιατρικές συσκευές και την πρόσβαση στις αγορές. Ωστόσο, στρατηγικές ανησυχίες - όπως ο ανταγωνισμός με την Κίνα, η διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και η ενεργειακή ασφάλεια - έχουν προσδώσει νέα επείγουσα διάσταση στις συνομιλίες, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών.