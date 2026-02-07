Hellenic Train: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων λόγω πτώσης δένδρων

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, τα παρακάτω δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων, λόγω προβλημάτων στην υποδομή που προκλήθηκαν το πρωί από πτώση δέντρων στη γραμμή.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - ΟΣΕ, για τα προβλήματα στην υποδομή , πρόκειται για τα δρομολόγια:

• 1330, 1332 (Διακοπτό - Καλάβρυτα)

• 1331, 1333 (Καλάβρυτα - Διακοπτό)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ