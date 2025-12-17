Αιολικά πάρκα: Μεγάλη οικονομική συνεισφορά σε Δήμους και καταναλωτές

Πάρα πολλοί από τους ενισχυόμενους πληθυσμούς κατοικούν σε μικρές ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες.

Μεγάλη είναι η ενίσχυση που προσφέρει το «ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και καταναλωτών» στους Δήμους και τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα.

Πάρα πολλοί από τους ενισχυόμενους πληθυσμούς κατοικούν σε μικρές ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η διατήρηση του ανθρώπινου αυτού δυναμικού στους τόπους καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους είναι μια στρατηγική εθνικής σημασίας. Η αιολική ενέργεια συμβάλλει σε αυτή τη στρατηγική, όχι μόνο με το ειδικό τέλος που αποδίδει στις κοινότητες αλλά και μέσω των έργων υποδομής και των άλλων αναπτυξιακών ωφελειών που προσφέρει.

Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών Δήμων και τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), τους σταθμούς βιοενέργειας, μερικά φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν δημοσιοποιηθεί τα ποσά ανά κοινότητα που θα λάβουν οι Δήμοι και οι καταναλωτές για την παραγωγή Α.Π.Ε. του έτους 2024.

Το συνολικό ποσό για την παραγωγή του έτους 2024 ανέρχεται σε 41,2 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 18% σε σχέση με το 2023. Από αυτό:

- 16,5 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών.



- 24,7 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για οικονομική ενίσχυση των τοπικών Δήμων.



Το 79% αυτών των ποσών, ήτοι πάνω από 32,6 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Η διανομή των 16,5 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, πάνω από 13 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων:

Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα και λοιπές Α.Π.Ε. στους ΟΤΑ και τους καταναλωτές ρεύματος ανά Δήμο

Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους ακόλουθους Δήμους:

- Καρύστου Ευβοίας (7,8 εκατ. ευρώ)



- Θηβαίων Βοιωτίας (3,2 εκατ. ευρώ)



- Αρριανών Ροδόπης (1,6 εκατ. ευρώ)



- Τανάγρας Βοιωτίας (1,5 εκατ. ευρώ)



- Κοζάνης (1,3 εκατ. ευρώ)



- Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας (1,27 εκατ. ευρώ)



- Αλεξανδρούπολης Έβρου (1,1 εκατ. ευρώ)



- Δελφών Φωκίδας (1 εκατ. ευρώ)



- Ύδρας (900 χιλ. ευρώ)



- Σητείας Λασιθίου (900 χιλ. ευρώ)

Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος ανά Κοινότητα

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:



- Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (926 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Ύδρας (361 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Θίσβης Βοιωτίας (312 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Πλατανιστού Ευβοίας (334 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (317 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (303 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Αμυγδαλέας Ευβοίας (276 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Οργάνης Ροδόπης (263 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Νέων Στύρων Ευβοίας (261 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Δεσφίνας Φωκίδας (224 χιλ. ευρώ)



- Η κοινότητα Κέχρου Ροδόπης (218 χιλ. ευρώ)

Οι Περιφέρειες της χώρας

Σε επίπεδο Περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 17,5 εκατ. ευρώ στους Δήμους και τους καταναλωτές των κοινοτήτων της. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και η Πελοπόννησος. Από τις νησιωτικές Περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 1,98 εκατ. ευρώ, χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.



Όλα, τα ανωτέρω ποσά αφορούν την καταβολή στους δικαιούχους Δήμους και καταναλωτές για την παραγωγή του έτους 2024. Βεβαίως, οι καταβολές θα συνεχίζονται με την μορφή πιστώσεων στους Δήμους και μειώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των αιολικών πάρκων.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η Πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των συναδέλφων του ΥΠΕΝ να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι επόμενες καταβολές στους δικαιούχους να είναι πιο συχνές και τακτικές.

Στους επόμενους χάρτες φαίνονται εποπτικά όλες οι κοινότητες της Ελλάδας, της νότιας Εύβοιας, της Ροδόπης, του Έβρου και της Βοιωτίας που λαμβάνουν το ειδικό τέλος χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν. Τα ποσά αφορούν το σύνολο του ειδικού τέλους (υπέρ καταναλωτών και ΟΤΑ). Ακολουθούν επίσης διαγράμματα με περισσότερες πληροφορίες, όπως και ένα παράδειγμα λογαριασμού ρεύματος με την έκπτωση χάρη στο ειδικό τέλος.

