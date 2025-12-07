Τραμπ τζούνιορ: Οι πλούσιοι Ουκρανοί έβαλαν τους χωρικούς να πολεμάνε

Πιο διεφθαρμένη απ' τη Ρωσία η Ουκρανία, αναφέρει ο γιος του Αμερικανού προέδρου. Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται πλέον να είναι «ο ηλίθιος με το καρνέ επιταγών», υπαινισσόμενος διακοπή της αμερικανικής βοήθειας στο Κίεβο.

Ο μεγάλος γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε σχόλιά του σε συνέδριο στη Μέση Ανατολή ότι ο πατέρας του μπορεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια εκτενή ομιλία ενάντια στον σκοπό της συνέχισης των συγκρούσεων στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας είχαν εγκαταλείψει τη χώρα τους αφήνοντας «τους χωρικούς» να πολεμήσουν στον πόλεμο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά αποτελεί σημαντική προσωπικότητα στο κίνημα MAGA. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια ορισμένων μελών της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται την ώρα που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο για να παραχωρήσει έδαφος.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κερδίσει ποτέ εκλογές αν τελείωνε. Ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θεωρείται σχεδόν θεότητα από την Αριστερά, αλλά υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία.

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν λειτουργούν επειδή απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Δήλωσε επίσης, ότι κατά την προεκλογική του καμπάνια το 2022, συνάντησε μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν θέμα κορυφαίας προτεραιότητας. Ο κίνδυνος από βάρκες της Βενεζουέλας που μεταφέρουν ναρκωτικό φαιντανύλη στις ΗΠΑ ήταν, όπως είπε, «πολύ πιο άμεσος και προφανής κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, ότι παρατήρησε φέτος το καλοκαίρι μέσα σε μία μέρα στο Μονακό, ότι το 50% των υπερπολυτελών αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Νομίζετε ότι κερδήθηκε αυτό στην Ουκρανία;», ρώτησε.

«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει, όταν βλέπουμε κάθε πινακίδα στο Μονακό να είναι ουκρανική […] οι πλούσιοι έφυγαν και άφησαν αυτό που θεωρούσαν αγροτική τάξη να πολεμήσει αυτούς τους πολέμους. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσουν, όσο το τρένο των χρημάτων έφτανε και έκλεβαν, κανείς δεν έκανε ελέγχους, οπότε δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει ειρήνη».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό ο πατέρας του – που προεκλογικά δήλωνε ότι θα μπορούσε να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία – απλά να αποχωρήσει από την ειρηνευτική διαδικασία, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το κάνει, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα άτομα στην πολιτική. Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται πλέον να είναι «ο ηλίθιος με το καρνέ επιταγών».

Φωτογραφία @AP