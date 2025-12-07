Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεοχάρης: Μεταβαίνει στις ΗΠΑ για να συμμετέχει στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεοχάρης: Μεταβαίνει στις ΗΠΑ για να συμμετέχει στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Ο ΥΦΥΠΕΞ θα έχει συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους που εξετάζουν επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αναχώρησε το Σάββατο για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με στόχο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων.

Στη Νέα Υόρκη, ο Υφυπουργός θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link και θα έχει συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους που εξετάζουν επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Στην Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Jacob Helberg, για την προώθηση της πρόσφατης Κοινής Διακήρυξης για την Οικονομική Ασφάλεια. Επιπλέον, θα έχει επαφές με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, με έμφαση στην πορεία των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Θεοχάρης θα συναντηθεί επίσης με την ηγεσία της U.S. International Development Finance Corporation (DFC) και της EXIM Bank, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδυτικά και χρηματοδοτικά έργα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, τέλος, συναντήσεις με επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες ελληνικών συμφερόντων στις ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
Χάρης Θεοχάρης
Υπουργείο Εξωτερικών
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider