Ολυμπία Οδός: «Στο κάδρο» η επέκταση από Πύργο σε Τσακώνα – Τα σενάρια και ο «αλμυρός λογαριασμός»

Ενέργειες για να προχωρήσει ο δρόμος Πάτρας – Πύργου έως την Τσακώνα. Οι μελέτες χάραξης, η επίμαχη περιοχή του Καϊάφα και η πρόταση στην Ε.Ε.. «Γρίφος» η εξασφάλιση κεφαλαίων, σχεδόν 600-700 εκατ. για την «φτηνότερη» λύση. Πώς, μαζί με τα 400 εκατ. του Πάτρα – Πύργος ξεφεύγει στο 1 δισ. και άνω ο λογαριασμός. Ποιο είναι το έργο.

Πάνω από 1 με 1,1 δισ. ευρώ, με την πιο… χαμηλού κόστους λύση που υπολογίζεται σε 600-700 εκατ. ευρώ κατ’ εκτίμηση του υπουργείου (με μικρή παραλλαγή στο μπλοκαρισμένο από το ΣτΕ κομμάτι στην περιοχή Καϊάφα και όχι μέσα από ορεινή χάραξη και σήραγγες που θα απαιτούσε… 1 δισ. ευρώ), και εφόσον βέβαια προχωρήσουν οι διαδικασίες έως τέλους και «ανάψει πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, αναμένεται να κοστίσει η ολοκλήρωση της «Ολυμπίας Οδού» με την επέκτασή της από τον Πύργο έως την Τσακώνα.

Όπως αρχικά προ πολλών ετών, δηλαδή, προέβλεπε η πρώτη σύμβαση παραχώρησης (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα) που εν συνεχεία «κόπηκε» έως την Πάτρα και να προεκταθεί στη συνέχεια, με το γνωστό τρόπο και έργο, έως τον Πύργο.

Οι ενέργειες, οι δυσκολίες και η «πεπατημένη» που αφήνει αισιοδοξία

Όπως παλιότερα αλλά και προ ημερών αναφέραμε, με την ολοκλήρωση του πολύ σημαντικού για τις μετακινήσεις, την οικονομία και την οδική ασφάλεια αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος (75 χλμ.), πλέον, στο «κάδρο μπαίνει» η περαιτέρω επέκταση του δρόμου έως την Τσακώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλεται προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους (υπ. Υποδομών και Μεταφορών, πρωτίστως, και «Ολυμπία Οδό» των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Vinci) ώστε η επέκταση του δρόμου να γίνει με το λιγότερο δυνατό κόστος, υπό την προϋπόθεση βέβαια όταν σε κάμποσους μήνες παρουσιαστεί στην Ε.Ε. η τελική μελέτη – χάραξη και η μελέτη οφέλους – κόστους, να δοθεί το «ΟΚ». Σε μια διαδικασία που προφανώς θέλει χρόνο ωρίμανσης, αν σκεφτούμε ότι για να «ξανακουμπώσει» το τμήμα Πάτρα – Πύργος στην Ολυμπία Οδό, να γίνουν οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης – Ε.Ε. και να δοθεί «πράσινο φως» για τα έργα, χρειάστηκαν 2 έτη περίπου.

Ωστόσο, οι ενέργειες γίνονται με την προσδοκία να «περάσει» το έργο το ευρωπαϊκό τεστ αλλά και με τα ερωτηματικά αν και πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για έναν δρόμο χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου, να είναι μεγάλα. Πάντως, υπάρχει ήδη η «πεπατημένη» ε την προώθηση του Πάτρα – Πύργος και τις ενέργειες που απαιτήθηκαν και βέβαια, το μοντέλο της κατασκευής του έργου από τις εγχώριες κατασκευαστικές ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), AKTOR, ΑΒΑΞ στο πλαίσιο της παραχώρησης. Να αναφέρουμε ότι, όπως λένε και από το υπουργείο, Ο προϋπολογισμός του έργου Πάτρα – Πύργος ήταν 295 εκατ. ευρώ και μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 385 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 144 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr είχε αποκαλύψει το επιπλέον κόστος για το έργο που επανεντάχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Παραχώρηση Ολυμπία Οδός το 2021 και τον Μάρτιο του 2022 υπεγράφη η νέα σύμβαση κατασκευής.

Ο ορίζοντας «καλοκαίρι 2026» και η Ε.Ε.

Αυτό που διαφαίνεται για τη συνέχεια του οδικού άξονα ως Τσακώνα είναι ότι από την Ολυμπία Οδό έχουν προχωρήσει σε οριστικές μελέτες οδοποιίας σε όλο το μήκος του άξονα πλην της επίμαχης περιοχής Καϊάφα. Η πιο φθηνή λύση είναι να μην «πάει» ο δρόμος από ορεινή ακριβή χάραξη, που θέλει σήραγγα πολύ μεγάλου μήκους ως και 10 χλμ., πράγμα που θα εκτοξεύσει το κόστος και δεν είναι και πιθανό να «περάσει» από την Ε.Ε., αλλά να γίνει μια μικρή παραλλαγή της χάραξης από την περιοχή Καϊάφα, σημείο που παλιά είχε μπλοκάρει για περιβαλλοντικούς λόγους. Κατά πληροφορίες και εκτιμήσεις, η απόφαση για την χάραξη μπορεί να ληφθεί και ως το καλοκαίρι, ώστε εντός 2026 να σταλεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, με το εγχείρημα να είναι δύσκολο.

Ωστόσο, όπως αναφέραμε, υπάρχει αισιοδοξία ότι με το προηγούμενο της Πατρών Πύργου, υπάρχει ο «πιλότος» ώστε η διαδικασία να κυλήσει πιο γρήγορα. Ανασταλτικός παράγοντας παραμένει η χαμηλή κίνηση στον άξονα, διότι σε αυτό το στάδιο θα απαιτηθούν οι μελέτες κόστους - οφέλους. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η τελική επιλογή της χάραξης.

Τα σενάρια

«Με την ολοκλήρωση των εναλλακτικών μελετών, θα υποβληθεί ανάλυση κόστους – οφέλους και επικαιροποιημένο κυκλοφοριακό μοντέλο. Η επιλεγείσα τεχνική λύση θα πρέπει να υποβληθεί για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου», ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Δήμας.

Το τμήμα έως την Τσακώνα, από τον Πύργο, μήκους σχεδόν 90 χλμ., είχε αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικής και περιβαλλοντικής διάστασης. «Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις ευρωπαϊκές αρχές που θα εμπεριέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου “Πύργος – Τσακώνα” ως επέκταση της παραχώρησης», επισήμανε ο κ. Δήμας.

Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα, το «Πύργος - Αλφειός» μήκους 13 χλμ. και το «Αλφειός - Καλό Νερό - Τσακώνα» μήκους 76,2 χλμ.. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε τεθεί το σενάριο να πάει ο δρόμος ως Αλφειό και σε επόμενο στάδιο να γίνουν ενέργειες έως την Τσακώνα.

Όπως είχε περιγράψει ο υπουργός, εξετάζεται η λύση της ανατολικής χάραξης μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, με σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα και παράκαμψη της Ζαχάρως, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η μηδενική λύση. Σε αυτή, προβλέπεται βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης, με διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών όπου απαιτείται.