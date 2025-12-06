Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα το λάβουν οι άνεργοι - Γιατί θα δοθεί νωρίτερα στους μισθωτούς

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05- 2025 έως 31-12-2025.

Στο επόμενο 10ήμερο θα ξεκινήσει η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόμενους και άνεργους, που ισούται με έναν μισθό (ή ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας) και αναμένεται νωρίτερα φέτος.

Πιο συγκεκριμένα η ΔΥΠΑ σχεδιάζει να καταβάλει στους ανέργους την παροχή την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, δηλαδή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του δώρου στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά οι εργοδότες μπορούν να το χορηγήσουν νωρίτερα, αλλά όχι αργότερα από αυτή την ημερομηνία.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2025 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05- 2025 έως 31-12-2025. Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το δώρο Χριστουγέννων 2025 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Το Δώρο εορτών Χριστουγέννων 2025 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει σχετική καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555). Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ.), ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πότε θα πληρωθεί το δώρο της ΔΥΠΑ

Το δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους που λαμβάνουν παροχές από τη ΔΥΠΑ, αφορά όλους εκείνους που δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, ή επίδομα μακροχρόνια ανέργων, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο βοήθημα.

Εκτός πληρωμής μένουν όσοι:

δεν συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα,

διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση,

δεν ανανεώνουν εγκαίρως την κάρτα ανεργίας.

Το ύψος του δώρου καθορίζεται από το διάστημα επιδότησης μέσα στο έτος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι ολόκληρη τη χρονιά, η παροχή ισοδυναμεί με έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο επιδότησης, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από την 1η Απριλίου 2025, το πλήρες επίδομα ανεργίας έχει ανέλθει στα 540 ευρώ, και το ίδιο ποσό αντιστοιχεί στο πλήρες δώρο για όσους ξεκίνησαν επιδότηση από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το δώρο αντιστοιχεί σε: