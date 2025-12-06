Ειδήσεις | Διεθνή

Καναδάς: Αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Καναδάς: Αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία
Αφαιρέθηκε και η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, η οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων.

Η κυβέρνηση του Καναδά έκανε γνωστό ότι αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που κατ’ αυτή υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επίσης αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων βάσει του καναδικού ποινικού κώδικα.

«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
Καναδάς
Συρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider