Tax & Labour

Κλείνει την Τετάρτη 3/12 η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κλείνει την Τετάρτη 3/12 η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Κλείνει προσωρινά, αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην ιστοσελίδα, opeka.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

tags:
Επίδομα παιδιού
ΟΠΕΚΑ
Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider