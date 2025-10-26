Gen Z: Η γενιά που αρνείται να εργαστεί με τους κανόνες των Boomers, αλλάζει δουλειές κάθε χρόνο και βάζει πάνω απ’ όλα την προσωπική ζωή

Οι νέοι που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1997 και το 2012 (κοντεύει στα τριάντα η πρώτη φουρνιά), διεκδικούν τα δικαιώματά τους, θέτουν τα όριά τους και δεν διστάζουν να παραιτηθούν αν οι εργασιακές συνθήκες δεν τους ικανοποιούν.

Απροετοίμαστη γι' αυτό που συναντά εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό η Gen Z, η οποία αρνείται να εργαστεί με τους κανόνες των Boomers, της Gen X ή και των Millennialls. Η γενιά που βάζει πάνω απ’ όλα την προσωπική ζωή, την αυθεντικότητα και την προσφορά, έρχεται σε ρήξη με εργοδότες που επιμένουν σε σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και επιτεύγματα.

Μάλιστα η Δρ. Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επισήμανε στο πρόσφατο συνέδριο με τίτλο «Talent Hacking», πως βασικά χαρακτηριστικά της Gen Z είναι η τάση αποχώρησης από μια εργασία μέσα σε ένα έως δύο χρόνια και η έμφαση που δίνουν, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

«Θέλουν να φύγουν, γιατί έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες από το εργασιακό περιβάλλον», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει στις αντιλήψεις των εργοδοτών και των νέων της Gen Z, λέγοντας πως «πρέπει να τα βρούμε κάπου στη μέση».

Αυτός είναι και ο λόγος που έξι στις δέκα εταιρείες παγκοσμίως οδηγήθηκαν στην απόλυση τουλάχιστον ενός υπαλλήλου της Gen Z μέσα στον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, το 75% χαρακτήρισε τις επιδόσεις αυτών των εργαζομένων «μη ικανοποιητικές» και ένας στους έξι εργοδότες δήλωσε επίσης ότι πλέον διστάζει να προσλάβει πτυχιούχο αυτής της γενιάς.

Οι εργοδότες αναφέρουν αυξανόμενο δισταγμό στην πρόσληψη zoomers, κυρίως λόγω της φήμης τους ότι διεκδικούν και προσβάλλονται εύκολα, ενώ άλλοι λόγοι έχουν να κάνουν με την έλλειψη κινήτρων από τους υπαλλήλους, την έλλειψη επαγγελματισμού και τις κακές δεξιότητες επικοινωνίας.

Όπως επισημαίνεται σε έρευνα της Deloitte, περίπου εννέα στους δέκα Gen Z (89%) δηλώνουν ότι το να αισθάνονται πως η εργασία τους έχει νόημα είναι σημαντικό τόσο για την επαγγελματική τους ικανοποίηση, όσο και για την προσωπική τους ευημερία. Περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι επιθυμούν οι προϊστάμενοί τους να τους καθοδηγούν και να λειτουργούν ως μέντορες. Ωστόσο, μόνο το 36% των Gen Z αναφέρει ότι αυτό συμβαίνει στην πράξη.

Η Σούζι Γουέλτς, καθηγήτρια στο NYU Stern και CEO της Becoming You Labs, υποστηρίζει στο CNBC πως το χάσμα μεταξύ των αξιών της Generation Z και των αναγκών της αγοράς εργασίας δεν ήταν ποτέ τόσο έντονο.

Οι τρεις κορυφαίες αξίες της Gen Z είναι:

η αυτοφροντίδα

η αυθεντική έκφραση και

η βοήθεια προς τους άλλους.

Οι εργοδότες, αντιθέτως, αναζητούν ανθρώπους που δίνουν προτεραιότητα στην επίτευξη, τη μάθηση και τη σκληρή δουλειά.