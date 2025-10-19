Σε πλήρη εξέλιξη ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ

Προχωράμε στον e-ΕΦΚΑ της επόμενης ημέρας, αναφέρει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Σε τροχιά πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται ο e-ΕΦΚΑ, με στόχο τον ριζικό εκσυγχρονισμό της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Κεντρικοί άξονες του σχεδιασμού αποτελούν η ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων φυσικών εγγράφων από 28 πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που ενοποιήθηκαν το 2016 υπό την «ομπρέλα» του e-ΕΦΚΑ, καθώς και η ανάπτυξη ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η παραγωγική λειτουργία του οποίου αναμένεται το 2026.

Πάνω από το 50% του χαρτώου αρχείου ψηφιοποιήθηκε

Η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας έχει ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δηλώνει ότι πρόκειται για μια συνεχή και δυναμική διαδικασία, που εξελίσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

«Προχωράμε με γρήγορο ρυθμό στον ΕΦΚΑ της επόμενης ημέρας. Αυτήν τη στιγμή, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ψηφιοποίησης του χαρτώου αρχείου, που περιλαμβάνει εκατομμύρια σελίδες. Έχει ήδη ψηφιοποιηθεί περίπου το 70% του συνόλου και ο στόχος μας είναι έως το καλοκαίρι του 2026 να έχει ολοκληρωθεί πλήρως αυτή η διαδικασία, μαζί με τον μετασχηματισμό των δεδομένων. Αυτό θα μας επιτρέψει τη χρήση των ψηφιοποιημένων πληροφοριών για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων», επισημαίνει ο κ. Βαρβέρης.

Τα οφέλη

Καθώς η ψηφιακή μετάβαση είναι σε εξέλιξη, τίθενται οι βάσεις για την πλήρη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ από το 2026, ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που θα προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον για τον πολίτη, εμπλουτισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ενιαία ασφαλιστική εικόνα, ανεξαρτήτως ταμείων ή χρόνου ασφάλισης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Βαρβέρης τονίζει ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του συστήματος, «όπως οι υπηρεσίες myEFKA και Dashboard, καθώς και το ηλεκτρονικό μητρώο. Τους επόμενους μήνες, θα ενταχθούν και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τα οικοδομοτεχνικά έργα, τις κοινές επιχειρήσεις και το Δημόσιο».

Με το νέο σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς έναν ψηφιακά ώριμο και αποδοτικότερο φορέα, αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα με άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Όπως αναφέρουν στελέχη του φορέα, η αλλαγή που φέρνει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δεν είναι απλώς τεχνολογική. Είναι μια βαθιά μεταρρύθμιση με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων.

Έτσι, όπως σημειώνουν, διασφαλίζεται για κάθε πολίτη μια ενιαία και αξιόπιστη ασφαλιστική εικόνα, η οποία προσφέρει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό ασφάλισης, χωρίς φυσική παρουσία ή συλλογή εγγράφων από διαφορετικούς φορείς.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων περιορίζει αισθητά τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τον κίνδυνο απώλειας, ενώ η αυτόματη διασύνδεση με βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών επιτρέπει την άμεση και ηλεκτρονική άντληση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην όλη διαδικασία.

Επιπλέον, αυξάνεται το ποσοστό των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Την ίδια στιγμή, επιταχύνεται η απονομή των συντάξεων και η διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Απτά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών είναι ήδη ορατά και αποτυπώνονται στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων, καθώς και στη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Βαρβέρης, «η ψηφιακή μετάβαση αποδίδει ήδη καρπούς στην απονομή των συντάξεων. Η αυτοματοποιημένη έκδοση των συντάξεων συμβάλλει καθοριστικά στη συγκράτηση των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων σε περίπου 15.000, παρά τη συνεχή εισροή νέων αιτήσεων».

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων βαίνει σταθερά μειούμενος: περίπου 15.000 ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς κύριες συντάξεις, 31.000 επικουρικές και 7.000 εκκρεμή εφάπαξ, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του φορέα, η σταδιακή αποκλιμάκωση των εκκρεμοτήτων επιβεβαιώνει πως η επένδυση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Ο κ. Βαρβέρης σχολιάζει ότι αυτή η πρόοδος είναι μετρήσιμη και απτή. «Από το 2019, όταν ο φορέας δεν διέθετε σχεδόν καμία ηλεκτρονική υπηρεσία, έχουμε φτάσει σήμερα να παρέχουμε πάνω από 130 ψηφιακές υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια επισκέψεις στις ψηφιακές πλατφόρμες του e-ΕΦΚΑ μόνο μέσα στο 2025, επισκέψεις που διαφορετικά θα απαιτούσαν φυσική παρουσία, με τεράστιο κόστος ταλαιπωρίας για τους πολίτες και πίεση για τους εργαζόμενους», προσθέτει ο ίδιος.

Πλέον, ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στους πολίτες να εξυπηρετούνται εύκολα και χωρίς αναμονή από τον υπολογιστή ή το κινητό τους.

Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα υπηρεσία DASHBOARD-myEFKA.

Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.

Με το DASHBOARD-myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

- Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική ιστορία τους και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

- Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

- Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Να υποβάλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων, μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

- Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

- Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης, η νέα εφαρμογή myEFKA mobile είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet.

Η νέα αυτή προσέγγιση είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έναν αποτελεσματικό και σύγχρονο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.

«Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Ο e-ΕΦΚΑ επιδεικνύει σταθερότητα και συνέπεια, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών», δηλώνει ο κ. Βαρβέρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ