Το «χάσμα» των 486 ευρώ μεταξύ των μισθωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα διευρύνεται αντί να συγκλίνει, αντανακλώντας το ύψος των απολαβών τους την περίοδο που εργάζονταν, όταν λόγω της οικονομικής κρίσης οι μισθοί βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση και τα επιδόματα και οι ωριμάνσεις είχαν «παγώσει»

Καθηλωμένη στα 844 ευρώ παρέμεινε η μέση σύνταξη γήρατος τον περασμένο Αύγουστο, ενώ την ίδια στιγμή οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ως νέοι συνταξιούχοι, λαμβάνουν μόλις 760,97 ευρώ κατά μέσο όρο.

Η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου σε συνδυασμό με την υποχώρηση των μισθών κατά την 10ετή οικονομική κρίση δημιούργησαν συνθήκες δραματικής συρρίκνωσης των συντάξεων για όσους ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο την τελευταία 5ετία. Σε πολύ υψηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται οι συντάξεις του Δημοσίου φτάνοντας τα 1.246,47 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ οι πρώην ασφαλισμένοι της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνουν 2.486,16 ευρώ μεσοσταθμικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» για τον μήνα Αύγουστο 2025, πληρώθηκαν συνολικά 4.701.290 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.878.281 ήταν κύριες, οι 1.384.362 επικουρικές και 438.647 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.752.836.753,12€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Παρατηρείται, πως το 25,96% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,01% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,04% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος μεταξύ 500 και 1000€, ενώ το 41,21% των συντάξεων ξεπερνά τα 1.000€. Πιο συγκεκριμένα:

0,01-500 ευρώ λαμβάνουν 283,861 συνταξιούχοι

500,01-1000 ευρώ λαμβάνουν 859,152 συνταξιούχοι

1000,01-1500 ευρώ λαμβάνουν 579,040 συνταξιούχοι

1500,01-2000 ευρώ λαμβάνουν153,290 συνταξιούχοι

2000,01-2500 ευρώ λαμβάνουν 41,692 συνταξιούχοι

Άνω των 2500,01 ευρώ λαμβάνουν 27,300 συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυγούστου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 89.890.622,96€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 15.423.506,76€ για την πληρωμή 27.215 συντάξεων.



Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 12.672.562,10€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.606.620,64€ για την πληρωμή 6.144 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 15.968,66€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 3.458,42€ για την πληρωμή 34 προσωρινών συντάξεων.