Eurostat: Πρωταθλητές στις υπερωρίες οι Έλληνες εργαζόμενοι στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους πέντε Ελληνες εργαζόμενους (20,9%) ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε περισσότερα από 45 ώρες την εβδομάδα το β' τρίμηνο του 2025 έναντι 10,8% στην ΕΕ.

Ολοένα και αυξάνονται οι ώρες απασχόλησης όσων εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Έλληνες μάλιστα εργαζόμενους να κατακτούν την κορυφή, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Συγκεκριμένα, το 10,8% των απασχολούμενων, ηλικίας 20-64 ετών, εργάστηκαν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και δεύτερη εργασία τους, με τους Έλληνες να ξεχωρίζουν αρνητικά με τις επιδόσεις τους, αφού πάνω από ένας στους πέντε (20,9%) εργάστηκε υπερωριακά.

Το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ, με την Κύπρο και την Μάλτα να ακολουθούν με 16,6% και 14,6% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, ο χαμηλότερος μέσος όρος σημειώθηκε στην Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα - που συνδυάζει κύριες και δεύτερες εργασίες - ήταν ο πιο δημοφιλής στην ΕΕ, με το 72,3% όλων των απασχολούμενων να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία (92,8%), η Ρουμανία (90,6%) και η Λετονία (86,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως και 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτήν την κατηγορία παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%). Αντίθετα, τα μικρότερα ήταν στη Ρουμανία (3,5%), τη Βουλγαρία (4,6%) και την Ελλάδα (6,1%).