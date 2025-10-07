OpenAI: Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI δημοσίευσε μία έρευνα με τίτλο «Measuring the performance of our models on real-world tasks», η οποία αξιολογεί τις 44 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον.

Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις αυξανόμενες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η ραγδαία άνοδος της οποίας έχει ανοίξει έναν τεράστιο διάλογο σχετικά με τα επαγγέλματα που μπορούν να βρεθούν σε δύσκολη θέση στο άμεσο μέλλον και να απειληθούν από υποβάθμιση μέχρι να σταματήσουν να υφίστανται.

Η αξιολόγηση GDPval της έρευνας έθεσε τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απέναντι σε ανθρώπους εργαζόμενους σε εννέα από τους πιο κερδοφόρους κλάδους των ΗΠΑ, εξετάζοντας «οικονομικά πολύτιμες, πραγματικές εργασίες σε 44 επαγγέλματα».

Η έρευνα, η οποία ονομάστηκε GDPval επειδή ανέλυε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν «ως βασικό οικονομικό δείκτη», εξέτασε το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε σύντομα να επηρεάσει το ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η OpenAI ισχυρίστηκε ότι τα τρέχοντα μοντέλα που έθεσαν οι ερευνητές να εκτελέσουν τις εργασίες, όπως τα GPT-4o, Claude Opus, «πλησιάζουν την ποιότητα της εργασίας που παράγεται από ειδικούς του κλάδου».

Ένας συγκεκριμένος κλάδος θα πληγεί σκληρά από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το Claude Opus 4.1 της Anthropic, ένα σύστημα AI που αναλαμβάνει εργασίες κωδικοποίησης σε πραγματικό κόσμο, ξεπέρασε τους ανθρώπους όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων σε εργασιακά καθήκοντα.

Όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα, με το Claude Opus να νικά σε απόδοση το 81% των υπαλλήλων γκισέ, το 79% των διευθυντών πωλήσεων, ενώ οι υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και απογραφής έχασαν κατά 76%.

Οι πιστοποιημένοι νοσηλευτές τα πήγαν καλύτερα στην πλειονότητα των εργασιών, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να επικρατεί μόνο στο 37%, όπως δήλωσε η OpenAI.

Οι κυβερνητικοί ρόλοι, όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί, ξεπέρασαν τις προσδοκίες φέρνοντας καλύτερα αποτελέσματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη στο 52% των καθηκόντων, ενώ στον τομέα της πληροφόρησης, όπου περιλαμβάνονται σκηνοθέτες, παραγωγοί και δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι τα κατάφεραν καλύτερα στο 39% των καθηκόντων σε σύγκριση με το ΑΙ.

Ακολουθεί η λίστα της μελέτης για τις δουλειές που είναι πιο επιρρεπείς αυτοματοποίηση: