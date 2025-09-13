Κατοικίες: Οι κινήσεις που «κλειδώνουν» την επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Ο κωδικός 081 της φορολογικής δήλωσης που δίνει έως 800 ευρώ στους ενοικιαστές. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Τι αλλάζει από το 2026.

Η κλεψύδρα αδειάζει για τα νοικοκυριά που δικαιούνται την επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο και έχουν ακόμη εκκρεμότητες με την εφορία.

Οι ενοικιαστές για να μη χάσουν το επίδομα που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι ενοικιαστές θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 να τσεκάρουν τη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν φέτος, να αναζητήσουν τον κωδικό 081 και να ελέγξουν εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου της κατοικίας τους.

Εάν ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συμπληρωθεί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως. Η επιστροφή του ενοικίου θα γίνει αυτόματα χωρίς αίτηση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση όμως που ο κωδικός 081 είναι «κενός» θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να συμπληρώσουν τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά την κατοικία που ενοικίαζαν το 2024. Πληροφορίες ωστόσο, αναφέρουν ότι ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για να δοθεί η επιδότηση.

Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί, θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Αυτόματος υπολογισμός

Το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου (30/9/2025). Έτσι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που πληρώνουν.

Η ενίσχυση

Για την κύρια κατοικία το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου φτάνει έως 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Για φοιτητική κατοικία το μέγιστο είναι 800 ευρώ.

Τα κριτήρια

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται βάσει κριτηρίων:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ εισόδημα.

Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες : έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά όρια

Η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για την επιστροφή του ενοικίου της φοιτητικής στέγης δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της περιουσίας.

Κυρώσεις

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει:

Να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%

Να μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.

Τέλος τα μετρητά στα ενοίκια

Από την 1η Ιανουάριο 2026, οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά το ενοίκιο δεν θα δικαιούνται επιδότηση ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα χάσουν την έκπτωση φόρου 5% στα εισοδήματα από ενοίκια.

Συγκεκριμένα:

Ενοικιαστές: Όσοι δεν πληρώνουν μέσω τραπεζών θα χάσουν την επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Ενοικιαστής με 800 ευρώ μηνιαίο ενοίκιο που συνεχίζει να πληρώνει με μετρητά από το 2026 θα βρεθεί εκτός επιστροφής ενός ενοικίου το χρόνο. Φέτος η επιδότηση καταβάλλεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος για τα εισοδήματα του 2024.

Ιδιοκτήτες: Όσοι λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Π.χ. φορολογούμενος με 12.000 ευρώ ενοίκια το χρόνο θα φορολογηθεί για όλο το ποσό, όχι για 11.400 ευρώ.

Επιχειρήσεις: Από το 2026, επαγγελματικά ενοίκια που καταβάλλονται «στο χέρι» δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη.