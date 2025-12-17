ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό, ήπια διακύμανση για τον Γενικό Δείκτη

Με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης. Ξεχωρίζει ανοδικά στον FTSE Large Cap η ElvalHalcor.

Με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου συνεχίζουν να επενεργούν αντίρροπες δυνάμεις.

Από τη μία, οι επιλεκτικές εισροές σε τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ειδικά εκτός τραπεζικού κλάδου, οι οποίες συνεχίζονται. Ενδεικτική περίπτωση η ElvalHalcor που «μετράει» ήδη 5 διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, με τα αθροιστικά κέρδη αυτού του πενθήμερου ράλι να διαμορφώνονται σε 16,77%, ενώ σήμερα κινείται εκ νέου ανοδικά έως τα 3,97 ευρώ.

Από την άλλη, κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που επιτρέπουν σε επενδυτές και διαχειριστές να «κλειδώσουν» μέρος των υψηλών αποδόσεων που έχουν προηγηθεί μέσα στη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν της σημερινής, απομένουν μόλις 7 συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του έτους, και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δύσκολα θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο ταμπλό. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η λήξη συμβολαίων την Παρασκευή.

Σε κάθε περίπτωση, η τάση στο ΧΑ συνεχίζει να έρχεται κυρίως από το εξωτερικό, εκεί όπου σήμερα οι DAX και CAC καταγράφουν κέρδη περί του 0,3%-0,4%, ενώ ανοδικά πάνω από 1% κινείται ο βρετανικός FTSE100. Με ενδιαφέρον αναμένεται επίσης η συνεδρίαση της ΕΚΤ, αλλά και μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, όπως ο πληθωρισμός.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα η μετοχή της Τρ. Πειραιώς βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης, και επανέρχεται στο ταμπλό τη Δευτέρα 22/12.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.081,23 μονάδες με μικρές απώλειες 0,25%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 0,45% κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, στις 2.293,11 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 55 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, 41 υποχωρούν και 55 παραμένουν αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 22,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,39 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.