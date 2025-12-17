Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ στους πολίτες ακόμη 7 χωρών

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης οι Παλαιστίνιοι που διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην επέκταση των απαγορεύσεων εισόδου στις ΗΠΑ προσθέτοντας στη μαύρη λίστα τους υπηκόους άλλων επτά κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, καθώς και τους Παλαιστίνιους.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας υπέγραψε διακήρυξη η οποία προβλέπει απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών «για να προστατευτεί η ασφάλεια των ΗΠΑ», σύμφωνα με το κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Οι νέες χώρες που αφορά το μέτρο είναι η Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγηρας, το Μαλί, το Νότιο Σουδάν και η Συρία, ενώ σε ακόμη δυο περιπτώσεις, του Λάος και της Σιέρα Λεόνε, οι μερικοί περιορισμοί μετατρέπονται σε πλήρη απαγόρευση.

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης οι Παλαιστίνιοι που διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη προχωρήσει στην επιβολή πλήρους απαγόρευσης εισόδου των υπηκόων δώδεκα χωρών, ενώ οι πολίτες δεκάδων άλλων υφίστανται μερικούς περιορισμούς.

Στην περίπτωση της Συρίας, το μέτρο ανακοινώνεται μερικές ημέρες μετά τη φονική επίθεση εναντίον αμερικανών στρατιωτικών στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ διατείνεται πως έχει εντοπίσει χώρες όπου οι έλεγχοι ασφαλείας είναι «τόσο ανεπαρκείς που δικαιολογούν πλήρη ή μερική αναστολή της υποδοχής των υπηκόων τους».

Το κείμενο προβλέπει κάποιες εξαιρέσεις, για ανθρώπους που κατοικούν στις ΗΠΑ μόνιμα και νομίμως, για πρόσωπα εφοδιασμένα με θεωρήσεις διαβατηρίων εκδοθείσες στο παρελθόν, ανήκοντα σε ειδικές κατηγορίες (αθλητές, διπλωμάτες...) καθώς και εκείνα η είσοδος των οποίων στην επικράτεια «εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε ευρείας κλίμακας εκστρατεία εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ σκλήρυνε εντυπωσιακά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την είσοδο στις ΗΠΑ και την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου, διατεινόμενος πως το πράττει για την προστασία «της εθνικής ασφαλείας».

Τα μέτρα αυτά σκοπό έχουν να μην εισέρχονται στη χώρα αλλοδαποί που «έχουν πρόθεση να απειλήσουν» τους Αμερικανούς, κατά τη φρασεολογία του Λευκού Οίκου.

Και επίσης αλλοδαποί που μπορεί να «βλάψουν τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τους θεσμούς ή τις ιδρυτικές αρχές» των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον των Σομαλών, τονίζοντας πως «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».

Τον Ιούνιο, ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια των υπηκόων δώδεκα χωρών, στην πλειονότητά τους στην Ασία και στη Μέση Ανατολή (Αφγανιστάν, Μιανμάρ, Τσαντ, Κονγκό-Μπραζαβίλ, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αϊτή, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Υεμένη).

Αντίθετα, το Τουρκμενιστάν --από τις πιο απομονωμένες χώρες στον κόσμο-- εξαιρέθηκε από την απαγόρευση, με τον Λευκό Οίκο να κάνει λόγο χθες περί «σημαντικής προόδου» στο κράτος της κεντρικής Ασίας.

Οι υπήκοοι της κεντρασιατικής χώρας μπορούν έτσι να εξασφαλίζουν εκ νέου θεωρήσεις διαβατηρίων για την είσοδο στις ΗΠΑ, αλλά με αναγκαία προϋπόθεση πως δεν θα μεταναστεύσουν στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βάλει με παρόμοιο τρόπο στο στόχαστρο ορισμένες χώρες, κυρίως μουσουλμανικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ