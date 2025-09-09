ΔΕΘ - Αυξήσεις μισθών: Από τον Οκτώβριο στους ένστολους, τον Ιανουάριο στους συνταξιούχους και τον Απρίλιο στο Δημόσιο

Οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος έχουν διαφορετικό χρόνο εκκίνησης, καθώς από τον επόμενο μήνα ξεκινούν για τους ένστολους, ακολουθούν οι συνταξιούχοι που από τον Ιανουάριο θα λάβουν τις αυξήσεις τους (πλέον και εκείνοι με προσωπική διαφορά), ενώ τον Απρίλιο του 2026 έρχεται η σειρά των δημοσίων υπαλλήλων.

Ενίσχυση εισοδήματος λόγω αύξησης μισθών και συντάξεων αλλά και μείωσης της φορολογίας θα δουν υπάλληλοι του Δημοσίου και συνταξιούχοι, ως απόρροια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού κατά την 89η ΔΕΘ.

Οι μισθολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης έχουν διαφορετικό χρόνο εκκίνησης, καθώς από τον επόμενο μήνα ξεκινούν για τους ένστολους, ακολουθούν οι συνταξιούχοι που από τον Ιανουάριο θα λάβουν τις αυξήσεις τους (πλέον και εκείνοι με προσωπική διαφορά), ενώ τον Απρίλιο του 2026 έρχεται η σειρά των δημοσίων υπαλλήλων.

Ένστολοι

Από τον Οκτώβριο προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις για 75.500 στελέχη τους.

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Παράλληλα αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.

Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Αναμόρφωση μισθολογίου θα υπάρξει και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό με αυξήσεις για περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Δείτε αναλυτικά:

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Συνταξιούχοι

Από τον Ιανουάριο του 2026 όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά.

Οσοι δεν καλύψουν με την αύξηση του 2026 την προσωπική διαφορά, αντί για τον συμψηφισμό της που εφαρμοζόταν μέχρι φέτος, θα πάρουν τη μισή αύξηση «στην τσέπη». Το 2027 που η προσωπική διαφορά καταργείται, θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση.

Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, η προσωπική διαφορά καταργείται σε δύο δόσεις, με αποτέλεσμα σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι να πάρουν το 100% της αύξησης του 2026 από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η αύξηση συντάξεων του 2026 κυμαίνεται από 2.6% έως 2.7%. Έτσι για παράδειγμα συνταξιούχος με 14.000 ευρώ εισόδημα και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα λάβει:

263 ευρώ από την αύξηση λόγω ΑΕΠ & πληθωρισμού

250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου

80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Συνολικά δηλαδή θα λάβει 593 ευρώ καθαρά, ενώ αν έχει προσωπική διαφορά το ποσό που θα λάβει για το 2026 είναι 462 ευρώ.

Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και το οικονομικό επιτελείο, παρουσιάστηκαν τα εξής παραδείγματα:

• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Αύξηση μισθών στο σύνολο του Δημοσίου από τον Απρίλιο του 2026, προβλέπει η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός που σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατώτατος αναμένεται να αυξηθεί στα 920 ευρώ το 2026 (αύξηση 40 ευρώ τον μήνα). Κατά συνέπεια ο καθαρός μισθός θα αναπροσαρμοστεί από τα 743 ευρώ στα 779 ευρώ, που σημαίνει 36 ευρώ (καθαρά) στην τσέπη των μισθωτών.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα σημάνει και την οριζόντια αύξηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων στο Δημόσιο. Έτσ, γονέας δύο παιδιών, που σήμερα εισπράττει 1.500 ευρώ μεικτά (1.178 ευρώ καθαρά) θα δει αύξηση από τον Απρίλιο στα μεικτά του κατά 40 ευρώ και στα καθαρά του κατά 70 ευρώ, καθώς λειτουργεί η ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα.

Για τον τρίτεκνο υπάλληλο του Δημοσίου με μισθό 1.700 ευρώ (μεικτά) θα ισχύει ονομαστική αύξηση 70 ευρώ, τα καθαρά θα αυξηθούν κατά 155 ευρώ τον μήνα και τα συνολικό ετήσιο όφελος θα ισοδυναμεί με πάνω από έναν καθαρό μισθό.