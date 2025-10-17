Η Google φέρνει δωρεάν εργαλεία ΑΙ σε Έλληνες φοιτητές

Φοιτητές - ηλικίας 18 ετών και άνω - στην Ελλάδα μπορούν να εγγραφούν στο Google AI Pro Plan για 12 μήνες δωρεάν.

Από τις πρώτες μέρες της Αναζήτησης (Search) και του YouTube, η μάθηση αποτελεί βασικό στοιχείο της αποστολής της Google. Με το Gemini, η Google στοχεύει να εφοδιάσει τους νέους με βασικές δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και τα πιο προηγμένα μοντέλα, ώστε να μπορέσουν να διαπρέψουν στις σπουδές τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό.

Πρόσφατα, η Google κυκλοφόρησε νέες λειτουργίες μάθησης στο Gemini και πλέον καθιστά τα πιο προηγμένα εργαλεία ΑΙ διαθέσιμα σε φοιτητές πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας- δωρεάν για ένα έτος.

Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες:

Φοιτητές - ηλικίας 18 ετών και άνω - στην Ελλάδα μπορούν να εγγραφούν στο Google AI Pro Plan για 12 μήνες δωρεάν. Το AI Pro Plan περιλαμβάνει τα πιο προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της Google:

● Διευρυμένη πρόσβαση στο Gemini 2.5 Pro: Κάντε ερωτήσεις και ανεβάστε εικόνες. Το πιο ικανό μοντέλο της Google παρέχει γρήγορη βοήθεια για εργασίες και κείμενα.

● Deep Research: Εξοικονομήστε χρόνο με εξατομικευμένες ερευνητικές αναφορές, που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες από εκατοντάδες ιστοσελίδες. Αποκτήστε διευρυμένη πρόσβαση στη λειτουργία μέσω του 2.5 Pro.

● NotebookLM: Ένας μοναδικός σύντροφος για την οργάνωση της σκέψης σας που σας βοηθά να ταξινομήσετε τις ιδέες σας, και τώρα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες περιλήψεις από αρχεία ήχου και βίντεο.

● Veo 3: Μετατρέψτε ένα κείμενο ή μια φωτογραφία σε βίντεο 8 δευτερολέπτων με ήχο.

● Nano Banana: Μεταμορφώστε τις εικόνες σας με εκπληκτικούς νέους τρόπους, αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του 2.5 Pro

● 2 TB αποθηκευτικού χώρου: Άφθονος χώρος για τις σημειώσεις, τα projects, τις φωτογραφίες και τις εργασίες σας στο Google Photos, το Drive και το Gmail.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να εγγραφείτε στο 12μηνο πρόγραμμα Google AI Pro, χωρίς κόστος, έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Βοηθώντας τους φοιτητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο το Gemini

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) μπορεί να διευρύνει και να επεκτείνει την πρόσβαση στη γνώση με ισχυρούς τρόπους, βοηθώντας τον καθένα, οπουδήποτε, να μάθει οτιδήποτε με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα. Δεν αφορά απλώς την εύρεση μιας απάντησης, αλλά την εμβάθυνση στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Γι' αυτό η Google δημιούργησε το Guided Learning (Καθοδηγούμενη Μάθηση), μια νέα λειτουργία του Gemini που λειτουργεί ως σύντροφος μάθησης, καθοδηγώντας σας με ερωτήσεις και υποστήριξη βήμα προς βήμα.

Με την Καθοδηγούμενη Μάθηση (Guided Learning), οι φοιτητές μπορούν να επεξεργαστούν θέματα όπως σύνθετα μαθηματικά προβλήματα, να δομήσουν επιχειρήματα, να ξεκινήσουν μια εργασία, να προετοιμαστούν για ένα τεστ, να λάβουν βοήθεια για τις εργασίες τους, να ελέγξουν την κατανόησή τους με διαδραστικά κουίζ κ.α. Οι φοιτητές ανακαλύπτουν συνεχώς νέες χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά τους και βρίσκοντας έξυπνους, διασκεδαστικούς τρόπους να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Με το νέο μοντέλο δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων, το Nano Banana, οι φοιτητές μπορούν να δώσουν νέα μορφή στις φωτογραφίες τους και να μετατρέπουν μια αφηρημένη ιδέα σε εντυπωσιακά, πρακτικά γραφικά.. Έτσι, μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν μακέτες για το ιδανικό τους δωμάτιο στη φοιτητική εστία, να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο λογότυπο για μια ομάδα της σχολής, να αποτυπώσουν μια ιδέα για εργασία σε πίνακα (whiteboard) ή να δοκιμάσουν εικονικά ρούχα για μια παρουσίαση.

Με το Veo 3, οι φοιτητές μπορούν να μετατρέψουν κείμενα και εικόνες σε υψηλής ποιότητας, κινηματογραφικά βίντεο, επιταχύνοντας τη δημιουργική διαδικασία και επιτρέποντάς τους να φτιάξουν γρήγορα σκηνικά για ένα κινηματογραφικό project ή να παράγουν πλάνα B-roll για μια παρουσίαση.

Διευρύνοντας την πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Google παρουσίασε πρόσφατα το Gemini for Education, μια έκδοση της εφαρμογής Gemini ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παράλληλα, διαθέτει πλέον το Gemini in Classroom δωρεάν σε όλες τις εκδόσεις του Google Workspace for Education, ενσωματώνοντας περισσότερες από 30 νέες λειτουργίες που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να οργανώνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά και να δημιουργούν ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για τους μαθητές.

Η Google συνεργάζεται με πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο με στόχο να βοηθήσει καθηγητές και φοιτητές να αξιοποιούν εργαλεία όπως το Gemini και το NotebookLM, με στόχο να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να λαμβάνουν πιο εξατομικευμένη υποστήριξη και να προάγουν τον γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI literacy).

Δίνοντας στους φοιτητές πρόσβαση στα πιο ισχυρά εργαλεία της, η Google τους εφοδιάζει με δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, ξυπνούν την περιέργεια και βελτιώνουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Η εταιρεία ανυπομονεί να δει τι θα δημιουργήσει η επόμενη γενιά κατασκευαστών, καλλιτεχνών και στοχαστών.