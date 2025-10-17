Stellantis και Pony.ai συνεργάζονται για φέρουν Robotaxi στην Ευρώπη

Η συνεργασία θα αξιοποιήσει τη θέση της Stellantis ως κατασκευαστή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη μέσω της επιχειρηματικής μονάδας επαγγελματικών οχημάτων Pro One.

Η Stellantis και η Pony.ai θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν από κοινού αυτόνομα οχήματα SAE Επιπέδου 4 (χωρίς την χρήση των χεριών του οδηγού και χωρίς ο οδηγός να βλέπει τον δρόμο για να καθοδηγεί το αυτοκίνητο), ενσωματώνοντας την πλατφόρμα AV-Ready της Stellantis με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Pony.ai.

Η αρχική εστίαση θα είναι σε ηλεκτρικά βαν μεσαίου μεγέθους με μπαταρία, ιδανικά για εφαρμογές ρομποτικής οδήγησης.

Η συνεργασία θα αξιοποιήσει τη θέση της Stellantis ως κατασκευαστή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη μέσω της επιχειρηματικής μονάδας επαγγελματικών οχημάτων Pro One.

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες θα ξεκινήσουν στο Λουξεμβούργο, ανοίγοντας τον δρόμο για επεκτάσιμες, ασφαλείς και ανταγωνιστικές λύσεις αυτόνομης κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη.

Η Stellantis και η Pony.ai, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, υπέγραψαν μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής λύσεων ρομποτικής οδήγησης στην Ευρώπη.

Η συνεργασία, μέσω του ευρωπαϊκού τμήματος της Pony.ai με έδρα το Λουξεμβούργο, θα ενσωματώσει το προηγμένο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Pony.ai με την πλατφόρμα AV-Ready Platform - έκδοση BEV για μεσαίου μεγέθους van (K0) της Stellantis, για την παροχή ασφαλών, επεκτάσιμων και αποδοτικών λύσεων αστικής κινητικότητας.

Οι εταιρείες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη δοκιμαστικών οχημάτων βασισμένων στο μοντέλο Peugeot e-Traveller στο Λουξεμβούργο τους επόμενους μήνες, ακολουθούμενη από σταδιακή εφαρμογή σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις από το 2026. Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες θα επικεντρωθούν στην επικύρωση της ασφάλειας, της απόδοσης και της ετοιμότητας για τις κανονιστικές ρυθμίσεις.

Η αρχική εστίαση της συνεργασίας θα είναι στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) - μια κατηγορία όπου η Stellantis, μέσω της Pro One, κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη.

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο LCV της Stellantis επιτρέπει απρόσκοπτες λύσεις κλιμάκωσης, προσαρμοσμένες στο ποικίλο τοπίο κινητικότητας της Ευρώπης. Το μέγεθος, η ευελιξία, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και η αποδοτικότητά τους τα καθιστούν ιδανικά για διαφορετικές εφαρμογές, από συμπαγή ρομποτικά ταξί έως βαν πολλαπλών επιβατών που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και οκτώ άτομα.

«Τα οχήματα χωρίς οδηγό έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται στις πόλεις μας, προσφέροντας ασφαλέστερες και πιο οικονομικές επιλογές για τις κοινότητες», δήλωσε ο Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer της Stellantis. «Για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα, έχουμε δημιουργήσει τις πλατφόρμες AV-Ready της Stellantis και συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους παίκτες του κλάδου. Η Pony.ai ξεχωρίζει για την τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη και τη συνεργατική της προσέγγιση».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Stellantis για να φέρουμε την τεχνολογία αυτόνομης κινητικότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Δρ. James Peng , ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pony.ai. «Η ισχυρή ευρωπαϊκή τους παρουσία και το χαρτοφυλάκιο εμβληματικών εμπορικών σημάτων τους καθιστούν τον ιδανικό συνεργάτη για να επιταχύνουν την ανάπτυξή μας σε αυτήν την βασική αγορά».

Η πλατφόρμα AV-Ready της Stellantis είναι μια προηγμένη πλατφόρμα που έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει δυνατότητες SAE Επιπέδου 4 μέσω τεχνολογικών ενημερώσεων, προσθέτοντας βασικούς παράγοντες όπως πλεονασμούς συστήματος και συμβατότητα προηγμένων σετ αισθητήρων για την ενσωμάτωση μιας στοίβας λογισμικού αυτόνομης οδήγησης. Αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας για λειτουργία χωρίς χέρια και χωρίς μάτια.

Ενώ επικεντρώνεται στα LCV, η συνεργασία θέτει τις βάσεις για ευρύτερες εφαρμογές, που ενδεχομένως να περιλαμβάνουν υπηρεσίες αυτόνομης κινητικότητας τόσο για εμπορεύματα όσο και για άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ