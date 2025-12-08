Συνάντηση Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι στο Λονδίνο - «Κρίσιμη στιγμή» για την Ουκρανία

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θα επιδιώξουν επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας σε μια έντονη επίδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο, σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θα επιδιώξουν επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση από τη Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, σε μια στιγμή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας ... για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ