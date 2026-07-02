Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών Αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών Αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα από περιστατικά έχασε τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της πολυτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Την υπόθεση χειρίζεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγεται και αξιολογείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις (έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών).

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τουλάχιστον τρία άτομα που φέρεται να κινήθηκαν με δίκυκλα πριν και μετά τα περιστατικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Η συμμετοχή και ο ρόλος τους διερευνώνται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα που περισυνελέγησαν, με στόχο την εξαγωγή στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επίσης εξετάζεται τυχόν σύνδεση με άλλες υποθέσεις, χωρίς -μέχρι στιγμής- να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ