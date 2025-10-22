Πώς θα πέσουν στην αγορά 10.000 ακίνητα από servicers και τράπεζες - Τι προτείνει η doValue

«Είναι μύθος ότι οι servicers κρατούν ακίνητα και δεν τα προωθούν στην αγορά προς πώληση» τόνισε ο Τάσος Πανούσης, CEO της doValue Greece

Η αγορά ακινήτων που προέρχονται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (REOs) αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς της ελληνικής οικονομίας, με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και δανείων (servicers) να κατέχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την ωρίμανσή τους. Σύμφωνα με τον Τάσο Πανούση, CEO της doValue Greece, οι εταιρείες διαχείρισης σήμερα διαχειρίζονται περίπου 11.000 ακίνητα μέσω των REOCOs, (Real Estate Owned Companies) εκ των οποίων το 60% (περίπου 7.000) αφορά οικιστικά ακίνητα. Από αυτά, μόνο 2.000 περίπου θεωρούνται ώριμα για να βγουν άμεσα στην αγορά.

Μιλώντας στην Prodexpo και απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «είναι μύθος ότι οι servicers κρατούν ακίνητα και δεν τα προωθούν στην αγορά προς πώληση». Όπως εξηγεί, η πραγματικότητα είναι ότι τόσο οι servicers όσο και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες: τη μεγάλη διάρκεια των διαδικασιών ωρίμανσης και τα νομικά εμπόδια που προκύπτουν από τις ανακοπές κατά των πλειστηριασμών. «Σήμερα η εκδίκαση μιας ανακοπής μπορεί να φτάσει μέχρι και το 2033», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα αυτό «παγώνει» μεγάλο αριθμό ακινήτων που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.

Η doValue, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα, κατέχει 1.700 ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της, εκ των οποίων τα 1.300 είναι οικιστικά και τα 200 από αυτά έτοιμα προς διάθεση. «Έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας όλους τους τύπους ακινήτων, αλλά κυρίως οικιστικά και μικρά επαγγελματικά», αναφέρει ο κ. Πανούσης, προαναγγέλλοντας ότι η εταιρεία εξετάζει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια μικρή πώληση εντός του 2026.

Το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τα ελληνικά REOs αυξάνεται, καθώς, όπως εξηγεί, οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο παραμένουν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Παράλληλα, η ζήτηση για μικρά διαμερίσματα -είτε για φοιτητές είτε για νέα ζευγάρια ή χρήση τύπου Airbnb- έχει ενισχυθεί, δημιουργώντας έναν ελκυστικό κύκλο επενδύσεων. Παρόλο που η αγορά έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα παραμένει επενδυτικός προορισμός, επισημαίνει.

Η δευτερογενής αγορά ακινήτων, δηλαδή η αγορά μεταξύ επενδυτών και όχι μέσω των πλειστηριασμών, βρίσκεται ακόμη «σε πρώιμο στάδιο», όπως παραδέχεται, ωστόσο προβλέπει ότι θα αρχίσουν να γίνονται δειλά βήματα μέσα στο 2026». Ο κ. Πανούσης καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση της ωρίμανσης των ακινήτων:

Να προβλέπεται ότι η απόφαση επί των ανακοπών θα εκδίδεται το αργότερο εντός 12 μηνών από την κατάθεσή της.

Να δημιουργηθεί πλατφόρμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επίσπευση των αποφάσεων των ανακοπών.

Να επιτρέπεται η τεχνική ωρίμανση από τον νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος θα μπορεί να μείνει στο ακίνητο από την απόκτηση του.

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Κτηματολόγιο (που έχει βελτιωθεί αλλά χρειάζεται περαιτέρω ψηφιοποίηση), οι Επιτροπές του Δημοσίου και οι Πολεοδομίες.

Αν εφαρμοστούν οι προτάσεις αυτές, υπογραμμίζει, θα μπορούσαν να διοχετευθούν περίπου 10.000 ακίνητα άμεσα στην αγορά, ενισχύοντας την προσφορά και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των τιμών. Η εικόνα που σκιαγραφεί ο επικεφαλής της doValue είναι αυτή μιας αγοράς που, παρά τα εμπόδια, κινείται προς τη σταθεροποίηση και την ωρίμανση. Με την αναμενόμενη κινητικότητα των θεσμικών επενδυτών και τη βελτίωση των διαδικασιών, το 2026 μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ελληνική αγορά REOs - και, κατ' επέκταση, για ολόκληρη την αγορά ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ