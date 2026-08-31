Σάντσεθ: «Συνεχίζεται η έρευνα για τη συρροή μεταναστών στη Θέουτα» - «Πυρά» σε Ρωσία και Ισραήλ

Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, δήλωσε επίσης ο Σάντσεθ.

Τελευταία ενημέρωση 15:39

Ο Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ισπανία συνεχίζει «την έρευνα» για τα αίτια της ξαφνικής συρροής μεταναστών οι οποίοι έφθασαν στη Θέουτα πριν από ένα μήνα, επικρίνοντας επίσης «ψευδείς πληροφορίες» που διαδόθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν από μια «διεθνή της άκρας δεξιάς».

«Μετά τις 30 και 31 Ιουλίου, υπήρξε διάδοση φημών και παραπληροφόρησης, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με μια διεθνή της άκρας δεξιάς, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη μετανάστευση όχι μόνο για να επιτίθεται στην Ισπανία, αλλά επίσης για να επιτεθεί στην Ευρώπη και να την διχάσει», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κάθε ευθύνη, «με οποιονδήποτε τρόπο», των μαροκινών αρχών σ' αυτή την ξαφνική συρροή περισσότερων από 72.000 προσφύγων στη Θέουτα από το Μαρόκο.

«Καμιά υπηρεσία πληροφοριών με την οποία συνεργάζεται συνήθως η ισπανική κυβέρνηση, δεν εκφράζει την παραμικρή αμφιβολία, ή μάλλον οποιαδήποτε αμφιβολία για συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο των μαροκινών αρχών», δήλωσε στον Cadena Ser ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός.

Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, δήλωσε επίσης ο Σάντσεθ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 8% του ΑΕΠ της Θέουτα, πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε πως υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία και το Ισραήλ διέδωσαν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας, πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή του Μαρόκου.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά δηλώσεις και εικασίες σχετικά με συμμετοχή των μαροκινών αρχών», δήλωσε ο Σάντσεθ μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

Βίντεο στο Instagram, το TikTok και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέδωσαν παραπλανητικούς ισχυρισμούς ότι μετανάστες που θα έφθαναν στη Θέουτα από τη θάλασσα θα μπορούσαν να παραμείνουν στην Ισπανία, ενθαρρύνοντας έτσι χιλιάδες ανθρώπους να αποπειραθούν τη διέλευση, έχουν δηλώσει ισπανικές αρχές.

Ο Σάντσεθ δήλωσε πως έρευνα της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, της EEAS, έδειξε ότι ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα βρίσκονταν πίσω από τη διάδοση αυτής της παραπληροφόρησης, σε συνεργασία με ακροδεξιά δίκτυα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι σαφές ότι οι δύο χώρες χρησιμοποίησαν την κρίση για να επικρίνουν τη Μαδρίτη επειδή δεν είναι ικανοποιημένες με τη θέση της στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία που έχει αναφορικά με την ανάμιξή τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ισπανία και η EEAS δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι η ισπανική κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει επιπλέον 168 εκατομμύρα ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ του θύλακα, επιπλέον των 180 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε τη περασμενη εβδομάδα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες ανάκαμψης.