Voucher παιδικών σταθμών: Αιτήσεις έως 5 Αυγούστου - Τι ισχύει για τους πολύτεκνους

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση voucher για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για την περίοδο 2026-2027.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Αναστάσιος Μαυρίδης, επισήμανε ότι από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος.

Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της αναμενόμενης συμμετοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες

Βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μαυρίδης, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.

Επιλογή δημόσιας ή ιδιωτικής δομής

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δομές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

Το voucher μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε άλλη πόλη, εάν η οικογένεια αλλάξει τόπο κατοικίας ή εργασίας, και να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συνεργαζόμενη δομή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος του.

Για τεχνική βοήθεια ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλεφωνικά κέντρα και στο helpdesk της ΕΕΤΑΑ.