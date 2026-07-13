Κώτσηρας: Η δικονομική στάση του Δημοσίου στην δίκη των Τεμπών δεν προδικάζει το αποτέλεσμα

«Το μείζον είναι να υπάρξει συνέχιση της δίκης των Τεμπών με τον ομαλότερο δυνατόν τρόπο προκειμένου η Ελληνικής Δικαιοσύνη και μόνο αυτή να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και να προβεί στην δικανική της κρίση που έχουμε όλοι ανάγκη», τόνισε ο Γιώργος Κώτσηρας.

«Το μείζον είναι να υπάρξει συνέχιση της δίκης των Τεμπών με τον ομαλότερο δυνατόν τρόπο προκειμένου η Ελληνικής Δικαιοσύνη και μόνο αυτή να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και να προβεί στην δικανική της κρίση που έχουμε όλοι ανάγκη». Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με «την θέση του Ελληνικού Δημοσίου στην Δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιλογή του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση κατηγορίας στην δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας μόνο για τέσσερις κατηγορούμενους έχει απαντηθεί αναλυτικά στην Βουλή από τον προκάτοχό του Κωνσταντίνο Κυρανάκη τον Μάιο του 2026 και μάλιστα σε επίκαιρη ερώτηση, που του είχε καταθέσει και τότε πάλι η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι «οι λόγοι είχαν τότε εξηγηθεί με επάρκεια από τον ίδιο τον κ. Κυρανάκη, αλλά είναι και εμφανείς τόσο στην αλληλογραφία που υπήρξε με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όσο και στην δήλωση παράστασης κατηγορίας που κατατέθηκε στην Δικαιοσύνη εκ μέρους του ΝΣΚ».

Ο Αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι «η δικονομική στάση του Ελληνικού Δημοσίου δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας. Η κρίση για τυχόν ποινικές ευθύνες θα προκύψει κατόπιν μόνο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας, με απόλυτο και πλήρη σεβασμό στις Αρχές του Κράτους Δικαίου, το Σύνταγμα, τις Αρχές της δίκαιης Δίκης και όσα επιτάσσει το ευρύτερο νομικό μας πλαίσιο».

Ο κ. Κώτσηρας, είπε ότι «στην συγκεκριμένη δίκη ούτε αστικές ευθύνες εγείρονται» και σε κάθε περίπτωση «η απόδοση ευθυνών δεν θα γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο ή την κυβέρνηση, αλλά από την Ελληνική Δικαιοσύνη και μόνο»

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναπτύσσοντας την επίκαιρη Ερώτησή της επισήμανε ότι, όπως προέκυψε «κατά τρόπο αναντίρρητο και απροσμάχητο» από το έγγραφο της 6ης Μαρτίου 2026 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, «δεν έκανε την προ απαιτούμενη προεργασία για να προσδιορίσει ευθύνες και την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στην δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών», αλλά αυτός ο περιορισμός σε μόνο τέσσερα άτομα και όχι και για τους υπολοίπους 32 κατηγορούμενος, έγινε από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε πως αυτή «η παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στην δικαστική, αλλά και στην διεκδίκηση των αξιώσεων του Κράτους είναι πρωτοφανής» και σημείωσε πως ήδη σύμφωνα με δημοσιεύματα που κατέθεσε στα Πρακτικά «υπάρχει δικογραφία σχετικά με αυτή την μείζονα θεσμική εκτροπή».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά την δευτερολογία της ανέφερε ότι είναι κατανοητή η αμηχανία του νυν Αναπληρωτή Υπουργού να απαντήσει και να δικαιολογήσει την στάση του κ. Κυρανάκη, αλλά σημείωσε ότι «σύμφωνα με το άρθρο 24 του 4831/2021, θα έπρεπε η αρμόδια Αρχή να είχε υποβάλει όλα τα στοιχεία στο ΝΣΚ για την άσκηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου». Μάλιστα, πρόσθεσε, όταν «το ΝΣΚ είδε πως δεν λαμβάνει όλα τα στοιχεία του φακέλους της δικογραφίας απευθύνθηκε εκείνο 6 Μαρτίου 2026 στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μεταφορών και Υποδομών επισημαίνοντάς τους πως εάν θέλετε να παραστεί το ΝΣΚ στην δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας θα πρέπει να λάβουμε τον φάκελο και χρόνο για να προετοιμαστούμε. Ο κ. Κυρανάκης όμως ροκάνισε τον χρόνο έως 20 Μαρτίου 2026 και τελευταία στιγμή, τρείς ημέρες πριν την έναρξη της δίκης έστειλε παραγγελία να παραστούν μόνο κατά τεσσάρων κατηγορουμένων!»

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να πληροφορηθεί «με ποια στοιχεία πραγματοποιήθηκε αυτή η παρέμβαση περιορισμού του Ελληνικού Δημοσίου κατά μόνο τεσσάρων κατηγορουμένων » από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ