Χρηματιστήριο: Μειωμένος τζίρος, «άντεξαν» οι 2.500 μονάδες

Σε στενό εύρος διακύμανσης αλλά πάνω από τις 2.500 μονάδες κινήθηκε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αποδυναμωμένος ο ημερήσιος τζίρος που οριακά ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ.

Με ήπιες διακυμάνσεις σε στενό εύρος διακύμανσης μόλις 16 μονάδων και σταθερά –αν και οριακά– πάνω από τις 2.500 μονάδες κινήθηκε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι επενδυτές κινήθηκαν μάλλον επιφυλακτικά, όπως υποδηλώνει και ο σχετικά χαμηλός ημερήσιος τζίρος που οριακά ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ.

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη νέα μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, και ενώ συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών και λεκτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αγορές είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν εκ νέου στενά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως έχει συμβεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είναι ταυτόχρονα… και ανοικτά και κλειστά. Ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για κλίμα αβεβαιότητας, και εκτιμούν ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες είναι πιθανό να διστάσουν να πραγματοποιήσουν διελεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πιο έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και μήνες, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και νέα άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινηθεί ακόμα και πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτή την εβδομάδα ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, με πέντε μεγάλες τράπεζες να δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη αύριο, Τρίτη.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη και ο CAC στο Παρίσι κινήθηκαν τη Δευτέρα σε οριακά θετικό έδαφος, αν και με εναλλαγές προσήμου, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρούσε 0,04%.

Εντός συνόρων, στο τέλος του μήνα ξεκινά επίσης η ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία, όπως σχολιάζει η Fast Finance, έχουν πολλές πιθανότητες να προεξοφληθούν από την αγορά. Η χρηματιστηριακή σημειώνει επίσης ότι «οι ξένοι επενδυτές φαίνεται ότι συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον ημερήσιο τζίρο να διατηρείται σταθερά κοντά στα 250 εκατ. ευρώ» και υπενθυμίζει ότι «η αγορά αναμένει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και της ΕΛΧΑ, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν με συνοπτικές διαδικασίες, ανοίγοντας πιθανότατα την όρεξη και άλλων εισηγμένων για αντίστοιχες κινήσεις στο προσεχές διάστημα».

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.5012,07 μονάδες με οριακές απώλειες 0,05%.

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Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 0,62% στις 2.859,77 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινήθηκαν μόνο οι Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου, σε ποσοστό 0,54% και 0,20% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Credia έκλεισε με πτώση 2,66% και ακολούθησε η ΕΤΕ με απώλειες 1,55% στα 15,55 ευρώ. Optima και Alpha Bank ολοκλήρωσαν με απώλειες 0,97% και 0,75%, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Eurobank (-0,55%) στα 4,36 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,4 με 50 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 70 σε αρνητικό και 33 αμετάβλητους.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος εμφανίστηκε αποδυναμωμένος, στα 205,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,05 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η Helleniq Energy με άνοδο 4,21% στα 11,87 ευρώ, όπως και οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και Viohalco ενισχυμένες 3,79 και 2,25% αντίστοιχα. Για τη Lamda Development τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,93%, ενώ ενισχυμένες περί του 1,20% ακολούθησαν οι Motor Oil, Coca-Cola HBC και Allwyn. Μικρότερα κέρδη σημείωσαν και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,04%) και Metlen (+0,93%).

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, η Aktor υποχώρησε 1,69%, η Aegean 1,21%, ενώ Cenergy και ΔΕΗ ολοκλήρωσαν στο -1,18% και -1,12%, Με αρνητικό πρόσημο και οι μετοχές των Jumbo (-0,88%), ElvalHalcor (-0,82%), ΟΤΕ (-0,71%), Τιτάν )(-0,29%) και ΔΑΑ (-0,29%).