Wall Street: Τεχνολογικές πιέσεις σε έντονο φόντο Μέσης Ανατολής

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι δείκτες της Wall Street στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρουν στο προσκήνιο το εύθραυστο της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι δείκτες της Wall Street στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρουν στο προσκήνιο το εύθραυστο της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να γίνονται για πολλοστή φορά πεδίο αντιπαράθεσης και την ασφάλεια της ναυτιλίας να βρίσκεται ξανά στον αέρα. Την ίδια ώρα, η τεχνολογία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις των εταιρειών να τρομάζουν ξανά τις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones ενισχύεται 0,24% στις 52.762 μονάδες, ενώ αντίθετα ο S&P 500 υποχωρεί 0,31% στις 7.550 μονάδες ενώ ο Nasdaq πέφτει 1% στις 26.013 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι εταιρείες τσιπ πιέζουν έντονα τους δείκτες, με την SanDisk να «βουτάει» 10%, την Western Digital να «πέφτει» σχεδόν 8%, ενώ η Micron διολισθαίνει 7%. Η ημέρα είχε ξεκινήσει άσχημα για τις μετοχές ημιαγωγών καθώς η SK Hynix υποχώρησε 15,7% στο Χρηματιστήριο της Σεούλ τη Δευτέρα στη χειρότερη ημέρα της μετά το ισχυρό ντεμπούτο της στο Nasdaq την Παρασκευή.

Στον αντίποδα οι παραγωγοί ενέργειας ExxonMobil, ConocoPhillips και Chevron ενισχύονται 2,5%, 2% και σχεδόν 2% αντίστοιχα, καθώς οι νέες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και τα αντίποινα του Ιράν, ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές πρότυπο, ανέβηκε έως και σχεδόν 5% νωρίς τη Δευτέρα πριν υποχωρήσει, στα επίπεδα του 3,5% Το Brent συγκεκριμένα διαπραγματεύεται στα 74 δολάρια. Η πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία είχε ρίξει τις τιμές, με τα πλοία να περνάνε ξανά από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο η νέα ένταση εκτόξευσε ξανά τον κλάδο της ενέργειας.

Αυτή η εβδομάδα να είναι γεμάτη αποτελέσματα από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs και Wells Fargo.