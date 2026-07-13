Στο τελικό στάδιο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο - Σε επανάκαμψη ο πληθυσμός αρπακτικών στη Δαδιά

Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης μετατρέπεται ο Έβρος, τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023.

Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης, οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Έβρος, τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Στην περιοχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανασυγκρότησης δασικών οικοσυστημάτων που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πορεία των εργασιών βρέθηκε στο επίκεντρο τριήμερης επιτόπιας επιθεώρησης (5-7 Ιουλίου 2026) που πραγματοποίησε επιχειρησιακό κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελο Γκουντούφα. Στην αποστολή, η οποία κάλυψε ολόκληρο τον ηπειρωτικό Έβρο αλλά και τη Σαμοθράκη, συμμετείχαν στελέχη των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών, της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ).

Το «ακτινογράφημα» των έργων: 61 εκατ. για αποκατάσταση, 25 εκατ. για πρόληψη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, η κατανομή των κονδυλίων και η πρόοδος των παρεμβάσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Αντιδιαβρωτικά έργα (άνω των 10 εκατ. ευρώ): Έχουν ήδη ολοκληρωθεί αμέσως μετά την πυρκαγιά. Περιόρισαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκράτησαν το γόνιμο έδαφος και δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φυσική αναγέννηση.

Αντιπλημμυρικά έργα (48,7 εκατ. ευρώ): Βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Στόχος είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών, κρίσιμων υποδομών και καλλιεργειών, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των λεκανών απορροής και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας.

Έργα Πρόληψης «Antinero» (25 εκατ. ευρώ): Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι καθαρισμοί δασικής βλάστησης, η διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθώς και η αναβάθμιση του δασικού οδικού δικτύου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Ενεργητική αναδάσωση και επιστροφή των αρπακτικών στη Δαδιά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το επιστημονικό προσωπικό στη συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του δάσους. Εκεί όπου η φύση αδυνατεί να αυτοαποκατασταθεί, εφαρμόζονται στοχευμένες αναδασώσεις.

Ήδη, σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, ολοκληρώθηκε η φύτευση 54.172 δασικών φυταρίων σε έκταση 1.146 στρεμμάτων σε επιλεγμένες ζώνες του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς.

Παράλληλα, ως απτό δείγμα της σταδιακής επιστροφής στην οικολογική κανονικότητα, ο πληθυσμός των εμβληματικών αρπακτικών πτηνών της περιοχής παρουσιάζει ήδη πλήρη επανάκαμψη. Για την υποστήριξη του οικοτουρισμού και της επιστημονικής παρατήρησης, έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Παρατηρητήριο Αρπακτικών Πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και χωρίς όχληση επίσκεψη του κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ