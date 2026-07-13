ΠΑΣΟΚ: Πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά οι προτάσεις για το Συνταξιοδοτικό

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ είναι πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά υποστήριξαν τα αρμόδια στελέχη του κόμματος σε συνέντευξη Τυπου.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ είναι πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά υποστήριξαν τα αρμόδια στελέχη του κόμματος σε συνέντευξη Τυπου. « Για μας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Αξιοπιστία, Αξιοπρέπεια κι Αυτοπεποίθηση, τα τρία Α. Αυτά θέλουμε να έχουν οι συνταξιούχοι», υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, αρμόδιος του ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι οι θέσεις είναι κοστολογημένες, ενώ οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις συντάξεις χηρείας δεν είναι. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ πώς εξαπάτησαν τους συνταξιούχους, αφού προεκλογικά είχαν υποσχεθεί ότι θα καταργήσουν το νόμο Κατρούγκαλου και δεν το έπραξαν. « Αντίθετα μειώθηκαν οι συντάξεις ονομαστικά. Οι συνταξιούχοι έχουν ζήσει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και τι έκαναν και ξέρουν πώς μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τους κοιτάζει στα μάτια», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Μαζί με τον πρώην υπουργό, Γιώργο Κουτρουμάνη, παρουσίασαν αναλυτικά τίς 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγλης εστιάζοντας στη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων και τα όρια ηλικίας, για τα οποία ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται να αυξηθούν μέχρι το 2035, καθώς έχει γίνει η προσαρμογή των ασφαλισμένων όπως είχε ζητηθεί το 2010 από την τρόικα, ενώ επέκρινε τη κυβέρνηση ότι το αφήνει ανοικτό.

Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Κουτρουμάνης, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογηθεί ακριβώς και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1,8 δισ. σε δύο φάσεις. Στο πρώτο χρόνο η δαπάνη είναι 420 εκατομμύρια επιπλέον των 540 που ήδη η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει για το επίδομα των 300 ευρώ. Ετσι το σύνολο του πρώτου χρόνου είναι 960 εκατομμύρια.

Η επόμενη φάση θα γίνει τον τρίτο χρόνο και η δαπάνη είναι 840 εκατομμύρια.

Οσο αφορά το ΕΚΑΣ, ο κ. Κουτρουμάνης είπε ότι το ύψος θα είναι 540 εκ ετησίως για 350 χιλιάδες συνταξιούχους και θα κυμαίνεται από 50 εως 180 ανάλογα τη σύνταξη.

Επίσης, σημείωσε ότι με ρύθμιση 120 οι συνολικές εισπράξεις ετησίως θα είναι 580 εκατ που καλύπτουν την καταβολή του ΕΚΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ