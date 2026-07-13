Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ταρσό Βοιωτίας

Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και μέχρι στιγμής εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ν. Κερασιά Θεσσαλονίκης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις τρεις μετά το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στον δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θερμαϊκού.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ