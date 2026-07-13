Το Λονδίνο απαγορεύει δύο ιρανικές οργανώσεις λόγω αντισημιτικών επιθέσεων

«Αυτές οι νέες εξουσίες θα διευκολύνουν τη δίωξη και τη φυλάκιση οποιουδήποτε εκτελεί τη βρώμικη δουλειά τους εδώ στη Βρετανία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε σήμερα στο στόχαστρο το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και μια άλλη ιρανική οργάνωση έπειτα από σειρά αντισημιτικών επιθέσεων που πραγματοποίησαν στους δρόμους της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντάς τες τρομοκρατικές οργανώσεις και θέτοντάς τες ουσιαστικά εκτός νόμου. Παράλληλα η βρετανική κυβέρνηση, θα παραχωρήσει στην αστυνομία και στις υπηρεσίες πληροφοριών νέες εξουσίες για την αντιμετώπιση τυχόν απειλών που συνδέονται με αυτές τις οργανώσεις.

«Αυτές οι νέες εξουσίες θα διευκολύνουν τη δίωξη και τη φυλάκιση οποιουδήποτε εκτελεί τη βρώμικη δουλειά τους εδώ στη Βρετανία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο ήδη υπόκειται σε βρετανικές κυρώσεις, συνιστά μια επίλεκτη στρατιωτική δύναμη που υπηρετεί τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τότε που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η δεύτερη ομάδα που συνδέεται με το Ιράν, το «Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς», έχει αναλάβει την ευθύνη για επτά επιθέσεις που αφορούσαν εβραϊκές και ισραηλινές κοινότητες, καθώς και μέσα ενημέρωσης στην περσική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της αντισημιτικής εμπρηστικής επίθεσης εναντίον τεσσάρων ασθενοφόρων της Hatzola στο Golders Green στις 23 Μαρτίου.

Η Βρετανία χαρακτήρισε επίσης την ρωσική υπηρεσία πληροφοριών GRU τρομοκρατική οργάνωση στο πλαίσιο των νέων εξουσιών.

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί πρέπει να εγκριθούν από το κοινοβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ