Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Τράπεζα Πειραιώς: Σε ανοδική κατεύθυνση παρέμεινε ο δείκτης κλαδικής δυναμικής SDI το α’ τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τράπεζα Πειραιώς: Σε ανοδική κατεύθυνση παρέμεινε ο δείκτης κλαδικής δυναμικής SDI το α’ τρίμηνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σε ανοδική κατεύθυνση παρέμεινε ο δείκτης κλαδικής δυναμικής SDI το α’ τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε ανοδική κατεύθυνση παρέμεινε ο δείκτης κλαδικής δυναμικής SDI το α’ τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση στις κλαδικές επιδόσεις διευρύνθηκε σημαντικά, με βασικό καταλύτη την ιδιαίτερα υψηλή επίδοση του κλάδου παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων κτλ. (αναπροσαρμογή τιμολογίων ΕΥΔΑΠ).

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η τιμολογιακή δυναμική απέκτησε κεντρικό ρόλο στο τρίμηνο μετά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2025, οι νέες πιέσεις στις τιμές ενέργειας, επηρεασμένες από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, ανέτρεψαν την προηγούμενη τάση.

Έναντι του μέσου όρου του 2025, η εικόνα του SDI βελτιώθηκε ουσιαστικά καθώς, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και η τιμολογιακή δυναμική πρόσθεσαν ισχυρότερη θετική ώθηση. Η αρνητική συμβολή της επιχειρηματικής δυναμικής, που είχε αναδειχθεί στον βασικό περιοριστικό παράγοντα στη διάρκεια του 2025 και εργατικού κόστους υποχώρησε ελαφρώς.

Οι έξι κλάδοι με την ισχυρότερη επίδοση στο α’ τρίμηνο του 2026 ήταν:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει ο δρόμος για πώληση κατασχεμένων ακινήτων - Νέα διαδικασία αποδέσμευσης από την ΑΑΔΕ

Σε τι στοχεύει ο Σαμαράς - H Γκίλφοϊλ ήταν η... αρχή - Oι μεταγραφές

Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

tags:
Τράπεζα Πειραιώς
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider