Επιτροπή Ανταγωνισμού: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης διευκρινίζει και ενισχύει τις ελεγκτικές εξουσίες της

Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα ανέφεραν εκπρόσωποι της Αρχής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα ανέφεραν εκπρόσωποι της Αρχής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τη ρητή κατοχύρωση ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη επαγγελματικούς χώρους θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπο εισαγγελέα, τη ρητή δυνατότητα επιβολής προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση στο πλαίσιο ερευνητικών μέτρων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης στην Ελλάδα, αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών.

Πιο αναλυτικά, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανταγωνισμού συμμετείχαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς των συμβάσεων πιστώσεων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως, εκτός καταστήματος και ηλεκτρονικά».

Όπως επισημάνθηκε, οι συγκεκριμένες διατάξεις ενσωματώνουν και αποσαφηνίζουν προβλέψεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή Οδηγία ECN+ και αφορούν τόσο την Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και την ΕΕΤΤ, η οποία εφαρμόζει τον ν. 3959/2011 στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομείων.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη ρύθμιση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρίνισε ότι, αν και η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη την τήρηση των συνταγματικών εγγυήσεων για την είσοδο σε μη επαγγελματικούς χώρους, η νέα διάταξη εισάγει ρητή πρόβλεψη για την έκδοση σχετικής εντολής από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Για τη δεύτερη ρύθμιση σημειώθηκε ότι μετά τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 3959/2011, διασφαλίζεται πλήρως η δυνατότητα επιβολής προστίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ECN+, ενώ πλέον αποτυπώνεται ρητά και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση.

Η τρίτη διάταξη προβλέπει ότι κατά την εκτέλεση στην Ελλάδα αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού, δεν θα απαιτείται πλέον η αιτούσα αρχή να αποδεικνύει ότι κατέβαλε προηγουμένως εύλογες προσπάθειες εκτέλεσης της απόφασης στο κράτος μέλος της.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου οι αλλαγές θα ενσωματωθούν στην επικαιροποιημένη και κωδικοποιημένη έκδοση του ν. 3959/2011.