5 μικρά νησιά στο Ιόνιο για ήρεμες διακοπές

Στο Ιόνιο υπάρχουν νησάκια «διαμάντια» με ανέγγιχτες παραλίες και γαλήνια τοπία, για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση. Ιδού πέντε μικρά και άγνωστα σε πολλούς νησιά όπου μπορείτε να απολαύσετε ήρεμες διακοπές ακόμα και τον Αύγουστο.

Κοντά στα διάσημα νησιά του, το Ιόνιο κρύβει μικρούς παραδείσους, όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει και η ζωή κυλάει με αργούς ρυθμούς. Μια υπέροχη φύση, ανέγγιχτες παραλίες που προσφέρουν χαλάρωση και ηρεμία ακόμα και τον Αύγουστο, θαλάσσια σπήλαια, παλιοί οικισμοί και γραφικά μονοπάτια μέσα στους ελαιώνες περιμένουν τους επισκέπτες που αναζητούν το αυθεντικό και το ξεχωριστό στις διακοπές τους.

Αν έχετε βαρεθεί τα κλασικά και πολυδιαφημισμένα και το μόνο που αναζητάτε για το φετινό καλοκαίρι είναι το τρίπτυχο ήλιος - θάλασσα - ηρεμία, τότε αξίζει να ανακαλύψετε αυτά τα πέντε νησάκια του Ιονίου που υπόσχονται απολαυστικές διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

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