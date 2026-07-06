Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα με drone

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα με drone
Photo Credit: Associated Press
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, παρά την κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

Η διευθύντρια ενός σχολείου, η μητέρα της, μια ξένη οικιακή βοηθός και ένας Σύρος εργάτης σκοτώθηκαν από "ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που στοχοθέτησε το όχημά τους" κατά την επιστροφή από επίσκεψη σε οικογενειακή κατοικία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει ο δρόμος για πώληση κατασχεμένων ακινήτων - Νέα διαδικασία αποδέσμευσης από την ΑΑΔΕ

Σε τι στοχεύει ο Σαμαράς - H Γκίλφοϊλ ήταν η... αρχή - Oι μεταγραφές

Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

tags:
Drone
Λίβανος
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider