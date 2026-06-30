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Δημοσκόπηση Marc: «Ντέρμπι» για το τρίτο κόμμα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

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Δημοσκόπηση Marc: «Ντέρμπι» για το τρίτο κόμμα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
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Διψήφια (στο 12,5%) κυμαίνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και της ΕΛΑΣ στη νέα δημοσκόπηση της MARC. Η γνώμη για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Διψήφια (στο 12,5%) κυμαίνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και της ΕΛΑΣ στη νέα δημοσκόπηση της MARC που πραγματοποιήθηκε σε 1.239 άτομα το διάστημα 23-28 Ιουνίου για λογαριασμό του ΑΝΤ1, ενώ «μάχη» για τρίτο κόμμα δίνουν το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,8% ενώ ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%. Η Μαρία Καρυστιανού με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταγράφουν στη δημοσκόπηση της MARC ίδια ποσοστά 9,2% και 10,5% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Σε πολύ χαμηλά ποσοστά βρίσκονται τα δύο κόμματα που επηρεάζονται από το κόμμα ΕΛΑΣ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
Πρόθεση ψήφου

Πρόθεση ψήφου

Πρόθεση ψήφου

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 61,2% δηλώνει πως είναι αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 25,5% πως είναι θετικά ή μάλλον θετικά τα δείγματα γραφής του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια ερώτηση το 56,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά για τη Μαρία Καρυστιανού και το 29,6% θετικά ή μάλλον θετικά. Η αξιολόγηση των πολιτών για την αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ είναι κατά 79,1% αρνητική, ενώ το 18,4% βάζει θετικό πρόσημο.
Δημοσκόπηση Marc

Δημοσκόπηση MARC

Δημοσκόπηση MARC

Δημοσκόπηση MARC

Δημοσκόπηση MARC

Δημοσκόπηση MARC

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 30,2% θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%, Νίκος Ανδρουλάκης με 5,4%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, Κυριάκος Βελόπουλος με 4,5%. Ακολουθούν οι: Δημήτρης Κουτσούπας με 3,3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,8%, Στέφανος Κασσελάκης 1,5%, Γιάνης Βαρουφάκης με 1,3%.

Δημοσκόπηση MARC

Δημοσκόπηση MARC

Δημοσκόπηση MARC

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Εκλογές
Εκλογές 2027
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
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Μαρία Καρυστιανού
Νίκος Ανδρουλάκης
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