Real Estate

Φοιτητική στέγη: Ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα για 7 στις 10 κατοικίες στην Αθήνα

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Φοιτητική στέγη: Ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα για 7 στις 10 κατοικίες στην Αθήνα
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Στην καρδιά της πρωτεύουσας τα νούμερα είναι αμείλικτα: 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες (έως 50 τ.μ.) ζητούν μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα.

Οι τιμές στην αγορά ακινήτων είναι «εκρηκτικές» όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε πως η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές, έχουν εκτοξεύσει τα ενοίκια σε δυσθεώρητα ύψη, προκαλώντας έντονο «πονοκέφαλο» στις οικογένειες που αναζητούν μια προσιτή στέγη.

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tags:
Ακίνητα (real estate)
Ενοίκια
Φοιτητική Στέγη
Αθήνα
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