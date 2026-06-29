Φοιτητική στέγη: Ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα για 7 στις 10 κατοικίες στην Αθήνα

Στην καρδιά της πρωτεύουσας τα νούμερα είναι αμείλικτα: 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες (έως 50 τ.μ.) ζητούν μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα.
Οι τιμές στην αγορά ακινήτων είναι «εκρηκτικές» όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε πως η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές, έχουν εκτοξεύσει τα ενοίκια σε δυσθεώρητα ύψη, προκαλώντας έντονο «πονοκέφαλο» στις οικογένειες που αναζητούν μια προσιτή στέγη.