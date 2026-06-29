Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα - Μείωση κατά 98% στη λίστα αναμονής

Από τις 90.000 αναμονές (για έως και 5 χρόνια) έμειναν 7.000 περιστατικά στη λίστα.

Τον απολογισμό της ολοκλήρωσης του τιτάνιου έργου, για τη μείωση της μακροχρόνιας λίστας αναμονής για ψυχρό χειρουργείο μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασαν στο υπουργείο Υγείας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στον οποίο ανήκε η αρχική ιδέα.

Παραλαμβάνοντας μία 5ετή λίστα αναμονής με περιστατικά που έφταναν μέχρι και το 2017 για ψυχρά χειρουργεία (αυτά δηλαδή που δεν χαρακτηρίζονται επείγοντα), μέσα στα 2,5 χρόνια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν 26.845 χειρουργεία.

Συνολικά εκδόθηκαν 66.570 vouchers και το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε πόρους ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για την δράση αυτή, που κατέστη επιβεβλημένη μετά την μεγάλη καθυστέρηση την οποία προκάλεσε η πανδημία covid-19 στην διεξαγωγή των προγραμματισμένων (ψυχρών) χειρουργικών επεμβάσεων. Διευκρινίζεται πως έτσι χαρακτηρίζεται όποια χειρουργική επέμβαση αφορά πρόβλημα υγείας, που δεν είναι μεν απειλητικό για τη ζωή του ασθενούς, αλλά έχει καταλυτική επίδραση στην ποιότητα διαβίωσής του.

Από τις 90.000 αναμονές, έμειναν 7.000 περιστατικά

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς το ορόσημο του ήταν να μειωθεί η ενιαία λίστα χειρουργείων, αναφορικά με τους ασθενείς που περίμεναν πάνω από τέσσερις μήνες κατά 90% και ο στόχος επιτεύχθηκε με το παραπάνω καθώς μειώθηκε κατά 98%. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει ότι όταν η λίστα παραλήφθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας 90.000 άνθρωποι περίμεναν για ψυχρό χειρουργείο έως και 5 χρόνια και σήμερα παραμένουν λιγότεροι από 7.000.

Η δυνατότητα να χειρουργηθούν άμεσα στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ και με voucher στον ιδιωτικό τομέα προσφέρθηκε σε 66.570 ασθενείς, ενώ τελικώς πραγματοποιήθηκαν 26.845 χειρουργεία. Η διαφορά στους δύο αριθμούς οφείλεται στο γεγονός πως στο μεταξύ είχε αυξηθεί πολύ η παραγωγικότητα των χειρουργείων στην πρωινή βάρδια των νοσοκομείων του ΕΣΥ με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να έχουν ήδη χειρουργηθεί.

Μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκε ο αριθμός ρεκόρ των 522.000 χειρουργείων ενώ αυτή τη στιγμή η ενιαία λίστα χειρουργείων έχει αναμονή, που διαμορφώνεται στις πέντε εβδομάδες, δηλαδή οι ασθενείς χειρουργούνται εντός του 2026.

Σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ

Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, για παράδειγμα για την επέμβαση καταρράκτη, στην Ελλάδα η αναμονή σήμερα διαμορφώνεται στις έξι εβδομάδες ενώ σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία και η Σλοβενία κυμαίνεται μεταξύ 6-7 μηνών.

Αντίστοιχα, για την επέμβαση αρθροπλαστικής ισχίου, η αναμονή στη χώρα μας είναι στις 11 εβδομάδες, ενώ σε άλλες χώρες (όπως η Πολωνία και η Σλοβενία) η αναμονή ξεκινά από 10 μήνες και μπορεί να φτάσει και τους 20 μήνες! Επίσης επισημαίνεται ότι βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η αναμονή έως και 4 μήνες για ψυχρό χειρουργείο θεωρείται αποδεκτή, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Τα 36 εκατ. ευρώ από τα 41 εκατ. ευρώ σε προσωπικό του ΕΣΥ

Ο υπουργός υγείας Α. Γεωργιάδης εξήγησε ότι όλα τα προγράμματα του Ταμείου ανάκαμψης λήγουν στις 30/6 και αυτή τη στιγμή παραμένουν λίγο λιγότερα από 7000 περιστατικά στην ενιαία λίστα χειρουργείων, τα οποία βρίσκονται κυρίως εκτός Αττικής.

Τα περιστατικά αυτά θα αντιμετωπιστούν και με μετακινήσεις ασθενών σε άλλα νοσοκομεία (π.χ. μετακίνηση σε νοσοκομεία της Αττικής από την περιφέρεια), ενώ από τα 41 εκατ. ευρώ που έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, για την υλοποίηση του έργου, τα 36 εκατ. ευρώ έλαβαν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ και το υπόλοιπο μέσω των voucher μοιράστηκε στους υγειονομικούς του ιδιωτικού τομέα, που συμμετείχαν στα χειρουργεία.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους προσθέτουν πως μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει μία δράση σε Ρόδο και Κάλυμνο ώστε να προχωρήσουν στα δύο νησιά τα ψυχρά χειρουργεία, εκτιμώντας ότι μέχρι να γίνουν οι Εθνικές Εκλογές το 2027, η λίστα αναμονής για τα ψυχρά χειρουργεία θα έχει μηδενιστεί.

Τι γίνεται με τις πληρωμές των υγειονομικών

Αναφορικά με τις πληρωμές των υγειονομικών υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση που οφείλεται σε διαδικασίες ελέγχου και εκκαθάρισης. Για τους υγειονομικούς του ΕΣΥ έχει εξοφληθεί ο Απρίλιος του 2026 ενώ για τον ιδιωτικό τομέα έχει εξοφληθεί ο Μάρτιος του 2026 καθώς γίνεται εκκαθάριση από τον ΕΟΠΠΥ, με τον υπουργό υγείας και τον υφυπουργό υγείας να δεσμεύονται πως μέχρι τις 31 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές.

Στο 82,5% η ανταπόκριση για τις νέες θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν

Από τη δική της μεριά, η γενική γραμματέας υπηρεσιών υγείας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, παρουσίασε την αυξημένη ανταπόκριση, που καταγράφηκε στην προκήρυξη για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού, η οποία κυμάνθηκε στο 82,5%.

Η σχετική πλατφόρμα έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ θα υπάρξει επιπλέον προκήρυξη για 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού και 1.900 θέσεις για το προσωπικό των κέντρων υγείας. Διευκρινίζεται ότι κάθε γιατρός μπορεί να κάνει αίτηση για πέντε θέσεις, οπότε οι αιτήσεις υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τις 1.171 συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι 1.066 θέσεις είναι για τα νοσοκομεία.

Πώς επηρεάζει το ΕΣΥ ο παράγοντας της ακριβής στέγης

Το υπουργείο Υγείας τους προσεχείς μήνες θα επαναπροκηρύξει τις θέσεις που έχουν μείνει κενές, ενώ διαγράφεται ένα ξεκάθαρο μοτίβο για τις θέσεις που δεν καλύπτονται: Το πρόβλημα εστιάζεται σε περιοχές όπου τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά και πρόκειται κυρίως για νησιωτικές περιοχές όπως είναι τα Χανιά της Κρήτης και η Ρόδος.

Σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σκοπεύει να δώσει περισσότερα κίνητρα για τους υγειονομικούς, καθώς όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις περιοχές με τα τσουχτερά ενοίκια, ειδικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Επιμένουν οι ελλείψεις σε νοσηλευτές, παθολόγους, ακτινολόγους και παιδίατρους

Παράλληλα, συντελέστηκε μεγάλη πρόοδος με την δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου για 42 θέσεις ιατρικού προσωπικού στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, όπου παρέμεναν άγονες εδώ και μια 10ετία. Εξ’ αυτών καλύφθηκαν ήδη οι 26 θέσεις, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα με τους νοσηλευτές στην επικράτεια, καθώς ως χώρα αντιμετωπίζουμε μεγάλες ελλείψεις, ειδικά μετά την μετακίνηση εργαζομένων από το ΕΣΥ για να προσληφθούν ως σχολικοί νοσηλευτές.

Το διαχρονικό πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτών θα αντιμετωπιστεί με την εκπόνηση του Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτών-κάτι που θα λυθεί με διυπουργική πρωτοβουλία, καθώς δεν αφορά μονάχα το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξηγεί ότι οι ελλείψεις που επιμένουν στις ιατρικές ειδικότητες και πρέπει να αντιμετωπιστούν αφορούν καταρχάς τους παθολόγους, που δεν έχουμε αρκετούς ως χώρα, γιατί δεν παράγουμε αρκετούς από τις ιατρικές Σχολές.

Επίσης, ελλείψεις καταγράφονται σε παιδιάτρους, ειδικά στην επαρχία όπου υπάρχει λόγω του εξελισσόμενου δημογραφικού, έντονη μείωση του παιδιατρικού πληθυσμού, αλλά και σε ακτινολόγους, όπου η χώρα παράγει λιγότερους σε σχέση με το ρυθμό με τον οποίο παίρνουν άδεια τα ακτινολογικά μηχανήματα.

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη προσθέτει πως αυτό το καλοκαίρι η επάρκεια των γιατρών στα νησιά θα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με το οικονομικό κίνητρο των 2.100 € για τους γιατρούς και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο των 1.200 € για νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό να βρίσκει ανταπόκριση εκεί που υπάρχει διαθεσιμότητα στέγης σε λογικές τιμές. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι το κόστος στέγασης αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει ταυτόχρονα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το δημογραφικό και την επιλογή του Πανεπιστημίου και του τόπου σπουδών, με το πρόβλημα φυσικά να μην περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια.