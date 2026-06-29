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British American Tobacco: «Τσεκούρι» στο 20% των θέσεων εργασίας - Έρχονται 9.000 απολύσεις

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British American Tobacco: «Τσεκούρι» στο 20% των θέσεων εργασίας - Έρχονται 9.000 απολύσεις
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Ο κύριος μοχλός κέρδους της εταιρείας - ο παραδοσιακός καπνός - βρίσκεται σε οριακή πτώση, με την BAT να προβλέπει παγκόσμια πτώση 2,5% φέτος σε ολόκληρο τον κλάδο.

Σε 9.000 απολύσεις ή μείωση 20% του εργατικού της δυναμικού προχωρά η British American Tobacco καθώς προωθεί ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για την εξοικονόμηση κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Ο γίγαντας των καπνικών προϊόντων ανέφερε ότι θα περικόψει 5.500 θέσεις εργασίας και θα μεταφέρει επιπλέον 3.500 ρόλους σε τρίτες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Accenture, επηρεάζοντας συνολικά 9.000 υπαλλήλους.

Η αναδιάρθρωση δεν περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της, ενώ το πρόγραμμα περικοπής κόστους αναμένεται να προσθέσει ετήσια σταδιακή εξοικονόμηση 600 εκατ. στερλινών (793 εκατ. δολάρια) έως το 2028, με 500 εκατ. στερλίνες να έχουν ήδη τεθεί ως στόχος μέχρι το 2027.

«Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν πολλούς από τους συναδέλφους μας και επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξή τους σε αυτή τη μετάβαση με φροντίδα και σεβασμό», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ταντέου Μαρόκο.

Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή θα κάνει την εταιρεία πιο ευέλικτη, πιο πειθαρχημένη ως προς το κόστος και πιο τεχνολογικά προσαρμοσμένη. Η αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της καπνοβιομηχανίας Lucky Strike και Dunhill ήταν υποτονική τα τελευταία χρόνια, υπολειπόμενη των στόχων που τέθηκαν, με αποτέλεσμα την απογοήτευση των επενδυτών.

Ο κύριος μοχλός κέρδους της εταιρείας - ο παραδοσιακός καπνός - βρίσκεται σε οριακή πτώση, με την BAT να προβλέπει παγκόσμια πτώση 2,5% φέτος σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η BAT μετατοπίζει την εστίασή της σε εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα Vuse και τα φακελάκια νικοτίνης Velo, για να ενισχύσει την ανάπτυξη, αλλά έχει αντιμετωπίσει προβλήματα και έχει μείνει πίσω από τον βασικό ανταγωνιστή της, Philip Morris International.

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